La Administración Trump carga contra Bruselas por su multa a X: "Es un ataque a las empresas y el pueblo estadounidense"

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Europea ha multado a la red social X con 120 millones de euros por engañar a los usuarios con su marca de verificación azul. Altos cargos del Gobierno de Estados Unidos han criticado la sanción, considerándola un ataque a las empresas tecnológicas estadounidenses y a la libertad de expresión. Bruselas defiende que la ley digital europea se aplica por igual a todas las plataformas, sin importar su origen. España ha mostrado su apoyo a la Comisión Europea, destacando la importancia de la soberanía digital europea frente a las críticas de Estados Unidos.

Diferentes figuras del Gobierno de Estados Unidos han criticado con dureza la decisión de la Comisión Europea de multar con 120 millones de euros a la red social X, anunciada este viernes.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha afirmado tras conocerse la sanción a la empresa de Elon Musk que la multa de 120 millones de euros impuesta por la Comisión Europea "no es solo un ataque a X, sino un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros".

En este sentido, en un mensaje publicado a través de su perfil en X, Rubio ha asegurado que "se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en línea".

En un tono similar, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU ha lamentado que "una vez más, Europa multa a una empresa tecnológica estadounidense exitosa por ser una empresa tecnológica estadounidense exitosa".

"Europa está gravando a los estadounidenses para subsidiar a un continente frenado por las propias regulaciones asfixiantes de Europa", apostilla Carr en un mensaje publicado en X y reenviado posteriormente a sus más de 229 millones de seguidores por Elon Musk.

La vicepresidenta de la Comisión Europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha defendido este viernes que las normas digitales que aplica la Unión Europea son "iguales para todos", sin importar el origen de cada plataforma, después de las críticas de EEUU.

La airada reacción de Washington a la multa impuesta a X se anticipaba horas antes de conocerse la sanción, después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmase en la mencionada red social que la Unión Europea debería "apoyar la libertad de expresión" en lugar de "atacar" a las empresas estadounidenses.

"Circulan rumores de que la Comisión Europea multará a X con cientos de millones de dólares por no censurar. La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura", señaló Vance en un mensaje en su perfil en X en la noche del jueves.

En respuesta al comentario del vicepresidente estadounidense, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, apoyaba este viernes a la Comisión Europea y tachaba de "intolerables" los comentarios relizados por Vance.

"La soberanía digital europea es una prioridad política para España. Queremos dar todo nuestro apoyo a las acciones que está tomando la Comisión (Europea)", ha subrayado López durante su participación en la reunión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea en Bruselas.

"Acabo de leer los mensajes que ponía anoche en X el vicepresidente de Estados Unidos (J.D. Vance), mensajes intolerables, precisamente en X, en relación con el expediente sobre X. Por lo tanto, todo el apoyo de España a las acciones que está tomando la Comisión para defender la soberanía digital europea", ha remarcado.

La Administración Trump ha presionado en varias ocasiones a sus socios europeos para que la UE relaje la legislación sobre servicios y mercados digitales al considerar que esta persigue a los gigantes tecnológicos americanos.

En una visita a Bruselas a finales de noviembre, el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, y el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, expresaron las "preocupaciones significativas" de Washington respecto a la legislación digital de la UE, añadiendo que, a menudo, los límites (de la aplica

La multa a X

Tras dos años de investigación, la Comisión de Ursula bon der Leyen ha impuesto este viernes a la plataforma X una multa mínima de 120 millones por "engañar" a sus usuarios con su famosa 'marca de verificación azul'.