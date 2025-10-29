El nuevo embajador de EEUU en España, entre los rostros que financiarán el salón de bailes de Trump de la Casa Blanca

El proyecto ha generado críticas por parte de algunos expertos que consideran que se está utilizando el acceso a la Casa Blanca para recaudar fondos, señalando preocupaciones éticas.

El salón de baile tendrá una capacidad para 999 personas y está siendo financiado por un grupo de donantes que incluye importantes empresas tecnológicas como YouTube, Meta y Microsoft.

El proyecto del salón de baile cuenta con el apoyo financiero de varias personalidades y empresas, incluyendo al futuro embajador de EE.UU. en España, Benjamín León Jr.

Donald Trump empieza la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca tras demoler la histórica Ala Este, con un costo estimado de 300 millones de dólares.

Durante más de un siglo, los huéspedes de la Casa Blanca han dibujado a su futuro ideal durante su estancia allí. Han derribado y levantado muros con el fin de construir el palacio residencial de sus sueños. Y Donald Trump continúa dicho legado. No iba a ser una excepción.

El mandatario estadounidense ha derribado la histórica Ala Este para erigir el salón de baile de sus sueños. Según recoge el diario norteamericano The New York Times, el propio presidente y "un grupo de donantes" pagarán el coste del salón de baile, que constará de 8.360 metros cuadrados.

El futuro salón de baile. Casa Blanca

Se estima que la faraónica obra alcance los 300 millones de dólares; en euros, 258 millones, aproximadamente. El lunes se colocó la primera piedra del faraónico proyecto. Los equipos de construcción trabajan sin descanso para levantar el salón de bailes. Pero, ¿quién ayudará al magnate estadounidense en su proyecto? El futuro embajador de EEUU en España, entre los financiadores.

Benjamín León Jr, el futuro embajador de Estados Unidos en España, fue entrevistado el pasado miércoles en el Senado de EEUU como parte del proceso de confirmación en el cargo.

Demolición del Ala Este de la Casa Blanca. Reuters

Cubanoamericano de 80 años, y definido por Trump como "jinete, filántropo y empresario de gran éxito", llegó al país norteamericano con 16 años procedente de Cuba. Según medios locales, en 2015 donó 2,5 millones de dólares a la campaña presidencial de Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.

Gasto en Defensa

León Jr. se caracteriza por ser un empresario del sector sanitario del sur del estado de Florida. Se comprometió ante la Cámara Alta a impulsar el cumplimiento del 5% del PIB en gasto de Defensa por parte del Ejecutivo de Sánchez.

"Trabajaré diligentemente con el Gobierno de España para hacerle entender que es un grave error", dijo León. El diplomático gestionó el negocio familiar, la Clínica Asociación Cubana, pero más tarde la traspasó y fundó Leon Medical Centers, prestando servicio al sistema sanitario público.

"Vino a Estados Unidos desde la Cuba comunista cuando tenía 16 años, con sólo cinco dólares en el bolsillo, y logró convertir su empresa, Leon Medical Centers, en un increíble negocio", publicó Trump en sus redes.

Tecnológicas y fundaciones

El periódico neoyorquino recoge la lista de los bussines angel que colaborarán con Trump para el salón. En el amplio listado se encuentran desde las grandes tecnológicas, como YouTube, Meta o Microsoft hasta el futuro embajador de Estados Unidos en España.

La enumeración registra 37 personas jurídicas y físicas. Entre las empresas del mundo audiovisual se hallan Amazon, Apple, Google, HP, Meta, T-Mobile y YouTube.

También se encuentra Altria Group, enfocada en la comercialización del tabaco; Booz Allen Hamilton, una consultora estadounidense; Caterpillar, fabricante de material de maquinaria de construcción; Coinbase, de criptomonedas, o Comcast, un conglomerado mediático, entre otros.

Operarios en la zona de demolición. Reuters

En cuanto a las personas físicas, destaca el nuevo hombre fuerte de Trump en España, Benjamín León Jr.; José y Emilia Fanjul, empresarios cubanos de ascendencia asturiana; Charles y Marissa Cascarilla, ligados al sector del blockchain -transacciones de manera segura; Edward y Shari Glazer, una de las familias más ricas del deporte; Harold Hamm, magnate del petróleo y gas; la familia Lutnick, cuyo cabeza, Howard, es el secretario de Comercio del país, o Stephen A. Schwarzman, cofundador del fondo de inversión Blackstone.

El listado lo continúan Konstantin Sokolov, empresario ruso; Kelly Loeffler y Jeff Sprecher, pareja de empresarios y políticos estadounidenses, Paolo Tiramani, diseñador industrial, y los hermanos Tyler y Cameron Winklevoss, creadores de Gemini y exatletas olímpicos.

Los gemelos Winklevoss durante los JJOO de Pekín 2008. Redes sociales

Los otros inversores en el proyecto son Hard Rock International, Lockheed Martin, Micron Technology, NextEra Energy, Palantir Technologies, Ripple, Reynolds American, Tether America, Union Pacific Railroad, la Fundación de la Familia Adelson, la Fundación Betty Wold Johnson y la Fundación Laura & Isaac Perlmutter.

La cena, clave

Sin embargo, hay algunos detractores al proyecto de Trump. "Considero este enorme salón de baile una pesadilla ética", le declaró a la BBC Richard Painter, exabogado jefe de ética de la Casa Blanca durante el gobierno de Bush entre 2005 y 2007.

"Están utilizando el acceso a la Casa Blanca para recaudar fondos. No me gusta", añadió. "Todas estas corporaciones quieren algo del gobierno", agregó el letrado.

Una gran cena celebrada hace escasos diez días en el palacio presidencial fue el escenario determinante para dar luz verde al apoyo del proyecto. Según recoge Efe, recaudó "enormes cantidades de dinero".

"Tenemos a muchas leyendas en la sala esta noche, y por eso estamos aquí para celebrarlos, por su generosidad", declaró Trump durante el evento en el Ala Este.

También estuvieron presentes otras personalidades que no han aportado una cantidad monetaria al proyecto, como Woody Johnson, propietario del equipo de la NFL New York Jets, y Shari y Edward Glazer, quienes, junto con sus hermanos, son dueños de los Tampa Bay Buccaneers y del Manchester United.

La Casa Blanca sostuvo inicialmente que la gigantesca estructura tendría capacidad para 650 personas sentadas. Días atrás, el presidente Trump afirmó que tendrá capacidad para 999.

El Ala Este es uno de los últimos espacios del complejo presidencial que a Trump le quedaba por remodelar a su gusto. Si el Despacho Oval y la Sala del Gabinete rebosan decoración dorada, el Jardín de Rosas se parece al que el presidente tiene en su residencia de Mar-a-Lago.

También ha remodelado las estancias en el piso superior y ahora quiere erigir un arco de triunfo como el de los Campos Elíseos de París.