Trump sigue empeñado en ganar el Nobel de la Paz y ya cuenta con otro apoyo: la nueva primera ministra de Japón

Las claves nuevo Generado con IA La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, apoya la candidatura de Donald Trump para el Nobel de la Paz 2026. Trump y Takaichi firman acuerdos comerciales y de colaboración sobre minerales críticos y tierras raras. Ambos líderes se comprometen a fortalecer la relación entre Estados Unidos y Japón, buscando una "edad dorada" en su alianza. Trump destaca el reciente pedido de armamento de Japón y la importancia del comercio militar entre ambas naciones.

La gira asiática de Donald Trump sigue discurriendo entre la alfombra roja y los aplausos de los líderes de los países que visita. La última en rendirse al presidente estadounidense ha sido la flamante primera ministra de Japón, la conservadora Sanae Takaichi. Durante un encuentro mantenido en Tokio, en el que han firmado un acuerdo de colaboración y otro sobre provisión de tierras raras y minerales críticos, ambos mandatarios se han comprometido a llevar la relación entre ambas naciones a una "edad dorada"

Takaichi le regaló a Trump el palo de golf del fallecido Shinzo Abe, su mentor político, delicadamente conservado en una caja de cristal y una bolsa para los palos firmada por el golfista Hideki Matsuyama. De hecho, la cumbre empezó tarde porque estuvieron viendo un partido de béisbol.

"Todo lo que sé por Shinzo y otros es que serás una de las grandes primeras ministras. También me gustaría felicitarte por ser la primera mujer en ocupar ese puesto. Es algo muy importante", le dijo Trump a Takaichi mientras ambos se sentaban a conversar con sus delegaciones en el Palacio Akasaka de Tokio.

PM Takaichi gifts President @realDonaldTrump a golf bag signed by Hideki Matsuyama and Prime Minister Abe’s putter ❤️⛳️ pic.twitter.com/YlaYnfr846 — Margo Martin (@MargoMartin47) October 28, 2025

La mandataria nipona respondió a los halagos asegurando que impulsará la candidatura de Trump para el Nobel de la Paz de 2026, según afirmó la Casa Blanca. Takaichi se suma así a la lista de líderes extranjeros aliados del mandatario republicano que han solicitado para él el galardón por su mediación en casi una decena de guerras -el último fue el primer ministro malasio Hun Manet-. El magnate quedó contrariado al ver hace unas semanas cómo el premio de este año iba para la opositora venezolana María Corina Machado.

Durante los comentarios iniciales de la reunión, abiertos a la prensa, Takaichi alabó la labor de Trump en el alto el fuego entre Tailandia y Camboya, así como "el logro histórico sin precedentes" obtenido en Oriente Medio. "El primer ministro Abe me habló con frecuencia de su diplomacia dinámica", dijo la primera ministra, sacando a relucir la buena amistad de la que Trump y el difunto gobernante japonés hicieron gala durante el primer mandato del republicano, quien confesó estar "entristecido" por su asesinato.

Takaichi y Trump durante su encuentro. Evelyn Hockstein Reuters

"Me gustaría lograr una nueva era dorada de la alianza entre Japón y Estados Unidos en la que ambos se vuelvan más fuertes y también más prósperos", añadió Takaichi en el que era su primer cara a cara con el mandatario estadounidense desde su nombramiento hace una semana. Trump, tras aterrizar en Tokio desde Malasia, reveló que su Administración está "emocionada" por este nuevo capítulo con Japón.

"Creo que vamos a lograr un comercio enorme juntos, más que nunca, solamente con firmar un nuevo acuerdo, un acuerdo muy justo", declaró el mandatario, destacando el reciente pedido de armamento por parte de Japón "para una gran cantidad de nuevo equipo militar". "Saben que fabricamos el mejor equipo militar del mundo: los aviones a reacción, los misiles y todo lo demás, y esperamos no tener que usarlos mucho, o incluso nunca. Pero agradecemos ese pedido y el comercio", añadió el presidente estadounidense.

Trump y Takaichi se han comprometido a iniciar una "época dorada" en la relación entre EEUU y Japón. Evelyn Hockstein Reuters

Trump afirmó también que prevé tener una "fantástica relación" con la nueva mandataria nipona y dijo que siempre ha sentido "un gran amor y respeto" por Japón: "Puedo afirmar que esta relación será más sólida que nunca". "Solo quiero que sepan: si tienen alguna pregunta, duda, cualquier cosa que deseen, cualquier favor que necesiten, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a Japón, ahí estaremos", añadió.

Posteriormente, Takaichi y Trump firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. Se trata de un esfuerzo por reducir la dependencia de China sobre estos materiales cruciales para una amplia gama de productos, desde teléfonos inteligentes hasta aviones de combate. El pacto busca identificar conjuntamente proyectos de interés en áreas como imanes y baterías durante los próximos seis meses y colaborar para desarrollar reservas de minerales clave, entre otras medidas.

No obstante, no se detalló públicamente si hubo avances sobre el acuerdo comercial que ambos países firmaron en julio. Tokio se comprometió entonces a invertir 550.000 millones de dólares en EEUU a cambio de una rebaja al 15% de los aranceles impuestos por Trump.

Durante un almuerzo a base de arroz y carne estadounidenses y verduras de Nara, la ciudad natal de Takaichi, la líder nipona le presentó a Trump un mapa de las principales inversiones que las empresas japonesas han realizado en Estados Unidos desde su última visita en 2009. También se reunieron con familias de personas secuestradas por Corea del Norte hace décadas.