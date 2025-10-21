Trump empieza a derribar parte de la Casa Blanca para construir un salón de baile que costará más de 200 millones de $

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha iniciado la demolición del ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile con un costo superior a 200 millones de dólares. El proyecto del salón de baile, que tendrá una capacidad para 900 personas, afectará la estructura original de la Casa Blanca, a pesar de las promesas iniciales de mantenerla intacta. La constructora Clark y la firma McCrery Architects están a cargo del proyecto, que será financiado por donaciones de Trump y otros partidarios.

La fachada del ala este de la Casa Blanca ha empezado a descomponerse en escombros. Una escena imaginada en multitud de películas y series distópicas que se convierte en realidad por los planes inmobiliarios de Donald Trump, que llegan ahora hasta la mismísima residencia presidencial de Estados Unidos.

Las obras forman parte del proyecto del mandatario republicano de construir un salón de baile con un coste presupuestado de más de 200 millones de dólares. A pesar de que Trump prometió que el nuevo recinto sería un anexo y que no se cambiaría la estructura original del inmueble, la pala de la excavadora no deja lugar a dudas.

Según informó la Administración Trump hace unas semanas en un comunicado, la nueva instalación iba a estar "separada de manera sustancial" del edificio principal. Sin embargo, como pudieron constatar varios periodistas, la estructura original de la Casa Blanca sí se verá afectada.

President Trump's ballroom project starts with the demolition of part of the White House's storied East Wing https://t.co/TIusE4O7GP pic.twitter.com/rKzcwjeQmo — Reuters (@Reuters) October 21, 2025

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó al diario The Washington Post, bajo condición de anonimato, que las demoliciones vistas este lunes son para construir el salón y apuntó que el espacio sustituirá al ala este.

Durante su reunión con un equipo de béisbol universitario, Trump confirmó el inicio de las obras. "Estamos construyendo un salón de baile. Acaba de empezar hoy".

Trump ha ordenado construir una sala de baile en la Casa Blanca de unos 8.000 metros cuadrados de superficie y con una capacidad para hasta 900 personas, según precisó la semana pasada a la cadena NBC.

El proyecto tiene un costo estimado de más de 200 millones de dólares, que, según la Casa Blanca, estará cubierto por donaciones del propio presidente y de otros "patriotas".

La empresa encargada de las obras es la constructora Clark, con sede en el estado Virginia y responsable de proyectos emblema en la capital estadounidense como el estadio Capital One Arena y el parque L'Enfant Plaza. El diseño corresponde a su vez a la firma McCrery Architects, que conservará el estilo neoclásico estadounidense que prima en la Casa Blanca.

El ala este es uno de los últimos espacios del complejo presidencial que a Trump le quedaba por remodelar a su gusto. Si el Despacho Oval y la Sala del Gabinete rebosan decoración dorada, el Jardín de Rosas se parece al que el presidente tiene en su residencia de Mar-a-Lago. También ha remodelado las estancias en el piso superior y ahora quiere erigir un arco de triunfo como el de los Campos Elíseos de París.