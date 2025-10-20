Tres muertos en un ataque de EEUU a una "narcolancha" del ELN de Colombia tras la última acusación de Trump a Petro

Momento en el que EEUU ataca una narcolancha de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. X

Las claves nuevo Generado con IA El Ejército de EEUU atacó una "narcolancha" vinculada al ELN de Colombia, resultando en tres muertos. El ataque fue ordenado por Trump y se llevó a cabo en el área del Mando Sur del Ejército de EEUU. Trump acusa a Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico y anuncia el fin de la ayuda financiera a Colombia. Estados Unidos tratará a los cárteles del narcotráfico como terroristas, comparándolos con Al Qaeda.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha informado este domingo de un ataque del Ejército estadounidense contra lo que ha descrito como una "narcolancha" a la que ha vinculado con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, que ha dejado al menos tres muertos.

"Bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista, que operaba en el área de responsabilidad del Mando Sur del Ejército de EEUU", ha indicado Hegseth en su cuenta de X.

Esta acción del Ejército de EEUU tiene lugar casi de forma paralela a la última declaración de Donald Trump, que ayer anunció, en sus redes sociales, el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico.

On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility.



The… pic.twitter.com/1v7oR879LC — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 19, 2025

Además, no dudó en describir a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como "un líder del narcotráfico". Ya el pasado mes de septiembre, Trump le revocó la visa después de que este se uniera a una manifestación propalestina en Nueva York.

"La Al Qaeda de Occidente"

Según ha informado Hegseth, los servicios de Inteligencia de EEUU tenían conocimiento de que la lancha "estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos".

"Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida", ha asegurado.

Hegseth no ha dudado en describir a estos cárteles como "la Al Qaeda del hemisferio occidental", en referencia a la red terrorista internacional, "que usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestra gente".

"El Ejército de EEUU tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda", ha añadido.

Petro, "líder narco"

Ha sido este domingo, a través de su red Truth Social, cuando Trump dirigió todas sus críticas contra Gustavo Petro, a quien acusó de "no hacer nada" para frenar el narcotráfico.

"El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EEUU", ha afirmado.

"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos", añadió el mandatario estadounidense.

Además, amenazó con que si Petro no cerraba "estos campos de exterminio de inmediato", Estados Unidos "se los cerrará".

Estas declaraciones de Trump se producen un mes después de que Estados Unidos eliminara a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otros cuatro países, por haber "incumplido manifiestamente" en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.

En respuesta, Petro afirmó que las Fuerzas Militares de su país dejarían de depender del armamento de EEUU.