La Administración Trump cesa a un diplomático por ocultar su relación con una mujer ligada al Partido Comunista Chino

Vista general del edificio del Departamento de Estado de EE. UU. en Washington. Reuters

El Departamento de Estado de Estados Unidos despidió a un miembro del servicio exterior por ocultar su relación amorosa con una ciudadana china presuntamente vinculada con el Partido Comunista Chino.

Esta relación fue confesada por el propio funcionario, que el Departamento de Estado se ha negado a identificar, en un vídeo publicado en X el pasado agosto por el activista de extrema derecha James O'Keefe.

En esa grabación, realizada con cámara oculta, el extrabajador explica su testimonio a una periodista "encubierta".

“I Defied My Government for Love”: US State Department Foreign Service Officer Dated Senior CCP Leader’s Daughter, Admits “She Could Have Been A Spy,” Refused to Report Her



"Her dad was either a provincial or a federal minister of education. So he's, like, straight up Communist…"

El diplomático admitió ante la cámara que había escondido la información y reconoció que ella podría haber sido una espía de china: "Desafié al Gobierno por amor", declaró.

"Después de la revisión y aprobación presidencial, el Departamento de Estado ha terminado oficialmente el empleo de un funcionario del servicio exterior que admitió haber ocultado una relación romántica con una ciudadana china con vínculos conocidos con el Partido Comunista Chino", informó este jueves el portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott.

Los vínculos de esta mujer con el Partido Comunista Chino vienen a través de su padre quien era, "un comunista declarado".

Según explicó el portavoz del Departamento, este cese responde a una orden ejecutiva firmada por el propio Trump para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

Este podría ser el primer caso de despido bajo esta orden ejecutiva firmada en febrero pasado.