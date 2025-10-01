Un edificio de viviendas sociales en Nueva York se derrumba parcialmente tras una explosión de gas

Un edificio de Nueva York se ha "derrumbado parcialmente" tras una explosión de gas en el interior de su incinerador en la que, según informan medios locales, no se han reportado heridos. El edificio, que acoge 20 pisos de vivienda pública se encuentra en el distrito del Bronx.

Así lo ha comunicado el propio Departamento de Bomberos de Nueva York, trasladado al lugar de los hechos, en su cuenta de X.

El incidente habría tenido lugar a primera hora de la mañana, en torno a las 8:10 hora local, dentro del edificio situado en el número 207 de la avenida de Alexander en el Bronx.

The FDNY is responding to a partial building collapse at 207 Alexander Avenue in the Bronx. pic.twitter.com/Gxuf1re87u — FDNY (@FDNY) October 1, 2025

Según informa The New York Post, los equipos encargados de desescombrar la zona habrían descubierto que el pozo del incinerador se había derrumbado en el interior del inmueble.

Por su parte, CBS News asegura que, debido a la explosión, se arrojaron varios ladrillos, equipos de aire acondicionado y más escombros tanto a los edificios cercanos como a la acera.

