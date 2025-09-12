Trump anuncia que enviará tropas a Memphis para combatir el crimen: relega a Chicago, a pesar de su amenaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, será la próxima ciudad a la que enviará tropas de la Guardia Nacional como parte de su campaña contra el crimen en las calles, aunque advirtió que "habría preferido ir a Chicago", tal y como había anunciado.

"Vamos a Memphis. Memphis es el próximo lugar. Es profundamente problemático y el alcalde está feliz. Es un alcalde demócrata, pero está feliz. Y el gobernador de Tennessee está feliz, aunque muy preocupado. Vamos a arreglar eso, igual que hicimos con Washington. Yo habría preferido ir a Chicago", dijo Trump a Fox News.

En una larga entrevista en vivo en el programa Fox and Friends, Trump insistió en que va "a solucionar" el problema del crimen en Memphis "con la Guardia Nacional" y el "Ejército también si es necesario".

Por lo general, estos despliegues de tropas y agentes federales también han provocado un aumento de las redadas y de las detenciones de inmigrantes o personas que son vistas como sospechosas de residir en el país sin documentación en regla.

Trump no precisó cuándo y cómo enviará las tropas federales a Tennessee, decisión que toma después de encontrar una fuerte resistencia de las autoridades locales de Chicago y del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que ven como un "abuso de poder" el posible despliegue de la Guardia Nacional a ese territorio.

Sobre Pritzker dijo que "lo único que hace" es atacarlo.

"Yo dije, ¿él se da cuenta de que el fin de semana pasado hubo 11 muertos? Y él sigue diciendo: 'No tenemos ningún problema de delincuencia'. Cada fin de semana, pierden mucha gente. Está fuera de control", agregó.

El anuncio de Trump llega después de ordenar el despliegue de unos 2.000 guardias nacionales de varios estados en Washington DC y tomar el control de la policía metropolitana como parte de lo que asegura es una lucha contra la "ola de crímenes" que sufre la ciudad, donde las autoridades locales aseguran que ya las cifras de delitos iban en descenso.

En paralelo, en la capital han aumentado las redadas migratorias y cientos de agentes federales patrullan las calles junto a la policía, ante el rechazo de gran parte de los habitantes de Washington DC y el gobierno local.

Antes, Trump ordenó desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles en respuesta a protestas masivas, en su mayoría pacíficas, contra el aumento de los operativos migratorios.

La decisión, en contra de la voluntad del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, provocó una demanda del gobierno estatal para bloquear la medida y recuperar el control de las tropas.