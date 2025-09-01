Una jueza federal bloquea el plan de Trump para deportar a niños guatemaltecos cuando ya se encontraban en los aviones

Nuevo revés judicial para Donald Trump. Una jueza federal bloqueó temporalmente este domingo los planes de la Administración estadounidense para deportar a cientos de menores guatemaltecos, algunos de los cuales ya se encontraban dentro de un avión, que llegaron solos a Estados Unidos y que permanecen bajo custodia de las autoridades.

La jueza del distrito de Columbia Sparkle L. Sooknanan ordenó al Ejecutivo no deportar durante dos semanas a los niños procedentes de Guatemala, que fueron incluidos en una solicitud de emergencia del Centro Nacional de Derecho Migratorio para detener su repatriación.

Según los abogados de los menores, de entre 10 y 17 años, la Administración violó el debido proceso, puesto que los niños tienen casos pendientes ante tribunales de Inmigración, e ignoró las protecciones especiales de quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.

En una audiencia extraordinaria celebrada el domingo por la tarde, la magistrada dijo que era "sorprendente" que el Gobierno esté "intentando sacar del país a menores de edad en plena madrugada durante un fin de semana festivo".

La orden de Sooknanan se produjo cuando varios de los niños ya se encontraban subidos a aviones que los iban a mandar de vuelta a Guatemala, según el representante del Departamento de Justicia, Drew Ensign. Fuentes gubernamentales indicaron a la agencia Reuters que los niños habían sido bajados de los aeroplanos.

El letrado agregó que el Gobierno desconocía la orden emitida por la jueza a primera hora del domingo cuando estaba trasladando a los menores a los aviones.

Según la cadena CNN, la medida afectaría a 600 niños procedentes de Guatemala que actualmente se encuentran bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés). La Administración Trump y el Gobierno de Guatemala habrían llegado a un acuerdo que permitiría enviar de vuelta a los menores no acompañados en un proceso que debía empezar este fin de semana.

El jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, criticó a Sooknanan por bloquear las deportaciones. "Todos los menores han declarado que sus padres se encuentran en Guatemala", escribió en X. "Pero un juez demócrata se niega a permitirles reunirse con sus padres".

Acuerdo Flores

Datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del HHS, revelan que Estados Unidos tenía bajo custodia a 2.198 menores no acompañados en julio. Sin embargo, no desvela sus nacionalidades.

La mayoría de menores que cruzan la frontera terrestre entre Estados Unidos y México solos proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador, según la ONG Save The Children.

La repatriación supone también un reto para la Administración Trump a la luz del Acuerdo Flores, vigente desde hace tres décadas. Un tribunal federal en Los Ángeles (California) supervisa actualmente la implementación del pacto al que el Ejecutivo estadounidense ha querido poner fin.

El pacto, que se firmó en 1997 tras años de litigio, establece que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores de edad indocumentados por más de 20 días y se les debe garantizar su seguridad y bienestar.