Valentina Gómez, la joven candidata republicana de Texas que quema un Corán con un lanzallamas: 'Hay que detenerlo'

La polémica candidata del Partido Republicano en Texas, Valentina Gómez, quema un Corán con un lanzallamas. Redes sociales

Valentina Gómez, candidata del Partido Republicano al Congreso de Texas, compartió el lunes en sus redes sociales un vídeo en el que con un lanzallamas incendia un Corán mientras vierte declaraciones islamófobas.

"Las hijas serán violadas y los hijos serán golpeados si no se detiene el islam de una vez por todas", subraya Gómez, haciendo hincapié en su promesa de “acabar" con esa religión en ese estado.

Con este vídeo, muy criticado por promover los discursos de odio, la republicana, de tan sólo 25 años, trata de atraer la atención en una campaña electoral muy reñida, apelando al voto de los sectores más conservadores con posturas antiislamistas, con el riesgo de espantar a los votantes moderados.

🚨 Texas GOP candidate Valentina Gomez just released a campaign ad burning the Quran and vowing to “end Islam in Texas.”



This isn’t politics. It’s incitement.



When the mosques start burning, remember: this was the match and the Texas GOP handed her the lighter. pic.twitter.com/aYdvihPVHw — Brian Allen (@allenanalysis) August 26, 2025

En Texas, con una creciente población musulmana, la inmigración y la diversidad religiosa son asuntos clave en las elecciones de medio mandato que se celebran el año que viene.

Abonada a la polémica

No es la primera polémica en la que se ve envuelta Valentina Gómez, de origen colombiano.

La republicana irrumpió el pasado abril en una manifestación musulmana en Texas llevando un hiyab que inmediatamente se quitó y subiendo hasta el escenario, donde se hizo con el micrófono.

La republicana vertió comentarios ofensivos contra el islam, calificándolo como "la religión de la violación, el incesto y la pedofilia" y rechazando cualquier posibilidad de que la sharía se instaure en ese estado.

Esta provocación recibió la condena de organizaciones como el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, que lo calificaron de acto de odio y xenofobia, además de generar reacciones negativas de líderes políticos locales e internacionales.

Otro episodio que generó gran controversia fue su propuesta sobre la inmigración, en la que sugirió, mediante un video publicado en sus redes sociales, la realización de ejecuciones públicas para inmigrantes indocumentados que cometieran crímenes graves. En la grabación aparecía disparando a un muñeco de trapo que representaba a una persona encapuchada y atada a una silla.

🚨🇺🇸VALENTINA GOMEZ CALLS FOR PUBLIC EXECUTIONS OF ILLEGAL IMMIGRANTS WHO KILL OR RAPE AMERICANS



X restricted her post featuring a mock execution as it may break their rules against violent speech.



Source: @ValentinaForUSA pic.twitter.com/U8V7ZJipcw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 24, 2024

Valentina Gómez también ha recibido críticas por sus constantes ataques contra la comunidad LGTBI. En varias ocasiones, difundió videos donde quemaba literatura relacionada con este colectivo y compartía mensajes que promovían la intolerancia y el odio.

Entre sus declaraciones más polémicas, llegó a afirmar que “el darwinismo se encargará de estas personas LGTBI, ya que se han castrado y no pueden reproducirse".

La polémica no sólo ha perseguido a Gómez, sino también a su hermano Jonathan Gómez, exasesor del alcalde de Jersey City, (Nueva Jersey), quien perdió su puesto tras conocerse que apoyaba la campaña de su hermana.