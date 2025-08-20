Trump defiende sin pruebas que si EEUU no hubiera atacado, Irán habría tenido armas nucleares en "4 semanas"

El presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. White House

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que si su país no hubiera bombardeado instalaciones del programa nuclear iraní el pasado 21 de junio, Teherán hubiera tenido armas nucleares en cuatro semanas y que los ayatolás "las habrían usado".

"Por cierto, creo que habrían tenido armas nucleares en un período de cuatro semanas", dijo Trump, sin aportar prueba alguna, en el cierre de una entrevista en el programa radial del analista conservador Mark Levit, transmitido en su propia página digital.

El comentario del mandatario estadounidense es en referencia a la Operación Martillo de Medianoche ejecutada por la Fuerza Aérea norteamericana sobre tres instalaciones nucleares de Irán el pasado 22 de junio, como respuesta a los ataques de Irán contra Israel, que bombardeó en primera instancia estos mismos sitios y asesinó a figuras de peso de la Guardia Republicana.

Trump aseguró que el Organismo Internacional de la Energía (OIEA) le dijo que las bases nucleares iraníes "ya no existen" y que "tal vez puedan volver a empezar, pero que no lo están haciendo".

Sin embargo, el propio OIEA y otros expertos han puesto en duda el alcance de los daños infligidos por dicho ataque y dudan sobre la posibilidad de que el programa atómico iraní haya quedado inservible.

De hecho, la propia inteligencia estadounidense ha revelado al menos en dos evaluaciones que el ataque no fue tan exitoso como la Administración Trump lleva meses defendiendo.

Según informó el pasado 17 de julio NBC News, una de las plantas atacadas, la de Fordó, quedó prácticamente destruida, sin embargo las otras dos, las de Isfahán y Natanz, no sufrieron daños tan graves, por lo que el régimen de los ayatolás podría reanudar el enriquecimiento nuclear en los próximos meses.

Esta evaluación viene a reforzar lo que ya confirmó el propio Pentágono a principios de junio cuando desmintió las afirmaciones del propio Trump de que las tres instalaciones atacadas con misiles de crucero Tomahawk y bombas antibúnker fueron destruidas por completo.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, admitió en una rueda de prensa que los bombardeos sólo lograron retrasar "aproximadamente dos años" el programa nuclear de Teherán. Un plazo que la nueva evaluación a la que ha tenido acceso NBC News acorta ahora a varios meses.