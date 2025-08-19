Trump anuncia los preparativos de "un encuentro entre Putin y Zelenski" y una tercera cumbre a la que también se sumaría él

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. Reuters

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha comenzado a "organizar" una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, tras celebrar un encuentro en Washington con este último y varios líderes europeos para tratar de lograr avances para la paz en Ucrania.

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social en el que añadió que tras esa cumbre bilateral se celebraría una a tres bandas que también lo incluiría a él.

"Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que estarían los dos presidentes y yo mismo", escribió.

Por su parte, Zelenski aseguró este lunes que espera una posible reunión sin condiciones con Putin en las próximas dos semanas, aunque "no tenemos fecha", "Es posible que para que esto se requiera de la presión de Estados Unidos", añadió el líder ucraniano.

El Kremlin siempre ha mantenido que Putin no tiene nada que negociar por separado con Zelenski y que sólo se reuniría con él para sellar un acuerdo de paz definitivo.

Al igual que ocurriera en marzo de 2022, la delegación rusa en las últimas tres rondas de negociaciones celebradas en Estambul ha estado encabezada por Vladímir Medinski, asesor de Putin para asuntos culturales.

La elección de Medinski fue muy criticada tanto por Ucrania como por la Unión Europea y la OTAN, al considerar que demostraba la falta de voluntad del Kremlin de llegar a un acuerdo de paz.

Las primeras tres rondas únicamente dieron como resultado el canje de prisioneros de guerra y de cadáveres, pero en ningún momento se trató en profundidad el aspecto político del conflicto.

Putin, que mantiene su demanda de que el Ejército ucraniano retire sus tropas del Donbás, había expresado su confianza en celebrar la próxima cumbre con Trump en Moscú.

Las garantías de seguridad

Por otro lado, Trump aseguró que hoy mantuvo "una muy buena reunión" en la Casa Blanca con "distinguidos invitados" en referencia a Zelenski, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Durante la reunión, abordamos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos. Todos estamos muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania", detalló sobre el encuentro el magnate neoyorquino.

Zelenski, por su parte, desveló posteriormente al encuentro que entre las garantías de seguridad para Kiev se encuentra un paquete de material militar por 90.000 millones de dólares.

Al inicio del encuentro multilateral Trump insistió a su vez en que hoy era necesario debatir el "intercambio de territorios", una propuesta lanzada por Putin durante su encuentro de la semana pasada en Alaska y que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk.

Sin embargo, Kiev ha dicho que considera intolerable este posible intercambio y que técnicamente resulta además inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.

En todo caso, ninguno de los participantes en las reuniones de este lunes en la Casa Blanca se ha pronunciado hoy sobre la posibilidad de que vaya a estar sobre la mesa la posible cesión de territorios ucranianos que controla actualmente el ejército ruso.

Trump dijo que la reunión multilateral finalizó con "más reuniones en Despacho Oval" tras la llamada con Putin.

El diario The New York Times ha adelantado a su vez que las conversaciones se han prolongado más de lo esperado y que todos los líderes han optado por cenar en la mansión presidencial estadounidense.