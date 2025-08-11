El jefe del Pentágono de Trump, Pete Hegseth, divulga un vídeo que aboga por erradicar el derecho a voto de las mujeres

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha divulgado en redes sociales un reportaje en el que representantes de una iglesia nacionalista cristiana abogan abiertamente por dejar a las mujeres sin derecho a voto, una polémica de la que el jefe del Pentágono no se ha distanciado.

El reportaje, de la cadena CNN, recoge declaraciones de miembros de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas (CREC) y de uno de fundadores, Doug Wilson, que llega a decir que "las mujeres son el tipo de personas de las que salir", circunscribiendo su papel al ámbito doméstico.

"Todo lo de Cristo para toda la vida", responde Hegseth al replicar el contenido en su propio perfil de la red social X, donde hasta este lunes por la mañana acumulaba ya más de 3.000 réplicas y 15.000 'me gusta'.

All of Christ for All of Life. https://t.co/QqXhqZFStv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 8, 2025

Un portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, se ha limitado a decir que el secretario "aprecia enormemente muchos de los textos y enseñanzas del señor Wilson", al tiempo que se confiesa como un "orgulloso miembro" de una iglesia afiliada a la CREC, informa la emisora.

Hegseth, veterano de las Fuerzas Armadas, llegó ya a la cartera lastrado por todo tipo de polémicas, entre ellas acusaciones de acoso sexual y ha expresado en varias ocasiones su reticencia al despliegue de mujeres en operaciones de combate.