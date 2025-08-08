EEUU dará 50 M de dólares a quien facilite información para detener a Maduro: "Es uno de los mayores narcos del mundo"

Nicolás Maduro y su mujer en Caracas durante un acto a finales de julio. Leonardo Fernández Viloria Reuters

El Gobierno de Donald Trump duplica la recompensa económica a quien ofrezca información para detener a Nicolás Maduro. La fiscal general, Pam Bondi, anunció este jueves que la Administración estadounidense dará 50 millones de dólares (unos 42,8 millones de euros) por facilitar datos que conduzcan al arresto del presidente de Venezuela.

Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo y en enero de 2025, la actual Administración cifró la recompensa por su captura en 25 millones de dólares.

Bondi compartió en sus redes sociales un video en el que describe esta recompensa como "histórica" y calificó a Maduro como "uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional" de EEUU. Además, le acusó de utilizar al cartel de Sinaloa y al cartel de los Soles "para introducir drogas letales y violencia en nuestro país".

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

El Gobierno de Maduro ha repudiado la recompensa, tachándola de "patética". Según el canciller venezolano, Yván Gil, se trata de una "burda operación de propaganda política" y de "la cortina de humo más ridícula" que ha visto.

"Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela. No nos sorprende, viniendo de quien viene. La misma que prometió una inexistente 'lista secreta' de (Jeffrey) Epstein y que se revuelca en escándalos de favores políticos", añadió Gil.

El ministro de Exteriores chavista, por su parte, describió el anuncio de la fiscal como un "show" y "un chiste", así como "una desesperada distracción de sus propias miserias", y agregó que la dignidad de la patria venezolana "no está en venta".

Pam Bondi anunció en su mensaje que, hasta la fecha, "la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios", con casi siete toneladas relacionadas al mandatario venezolano, "lo que representa una fuente principal de ingresos para los carteles con sede en Venezuela y México".

La fiscal general también reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos. "Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes", concluyó, relacionado al mandatario con el Tren de Aragua.

El Departamento de Estado ha acusado en un comunicado a Maduro de ser, "durante más de una década", "un líder del Cartel de los Soles, que es responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos".