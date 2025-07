El FBI concluye que Jeffrey Epstein no tenía una "lista de clientes" y confirma su suicidio en una prisión de Nueva York

Jeffrey Epstein New York Post

Una investigación del Departamento de Justicia de EEUU y el FBI ha concluido que no existen pruebas de que el magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, tuviera una "lista de clientes" poderosos a los que se dijo que chantajeaba.

Además, han confirmado su muerte por suicidio en una prisión de Nueva York en 2019, según han informado este lunes medios estadounidenses como Axios o ABC News.

Supone la primera negativa oficial a las teorías de conspiración difundidas por los aliados del presidente Donald Trump de que le habrían asesinado para silenciarlo.

Los investigadores habrían revisado varias horas de un vídeo que confirmaría que nadie entró en la zona de la prisión en Manhattan donde el multimillonario de 66 años se quitó la vida mientras esperaba un juicio

La muerte de Epstein evitó la celebración del juicio, por lo que parte de la sociedad estadounidense ha reclamado desde entonces que se hiciera pública la lista de cómplices y clientes y el registro de vuelos de su avión privado a la isla que tenía en las Islas Vírgenes, donde habrían ocurrido algunos de los abusos.

Las conclusiones del FBI sobre el 'caso Epstein'

Durante años, los archivos de Epstein han sido objeto de especulaciones generalizadas y teorías conspirativas que afirman que el gobierno estaba ocultando información y una supuesta "lista de clientes" para proteger a poderosos empresarios y políticos.

La revisión del caso fue ordenada por la Administración Trump después de que funcionarios como la fiscal general, Pam Bondi, prometieran la publicación de decenas de archivos relacionados a las indagaciones del Gobierno federal sobre el caso.

A pesar de ello, Bondi ha afirmado que la demora se atribuyó a "decenas de miles" de vídeos en posesión del FBI que muestran posible pornografía de menores.

Los investigadores no encontraron "ninguna 'lista de clientes' incriminatoria" de Epstein, "ninguna prueba creíble... de que Epstein chantajeara a individuos prominentes".

Además, no se prevén más cargos en relación con sus investigaciones sobre Epstein, ya que no hay ninguna "prueba que pudiera fundamentar una investigación contra terceros no acusados", añade el memorándum.

En el nuevo memorando, la Justicia estadounidense advirtió que no divulgará más registros de la investigación y que una de sus principales "prioridades" es "combatir la explotación infantil y hacer justicia a las víctimas".



"Perpetuar teorías infundadas sobre Epstein no sirve para ninguno de esos fines", afirma el documento, según ABC News.