Trump reaviva la guerra comercial con la Unión Europea: anuncia un arancel del 50% a partir del 1 de junio

Donald Trump reaviva la guerra comercial. Pese a haber llegado a un acuerdo con Reino Unido y a otro con China para rebajar los gravámenes anunciados por su Administración, las negociaciones con la Unión Europea no van por tan buen camino. El presidente estadounidense ha subrayado en un mensaje publicado en Truth Social que "ha sido muy difícil" tratar con Bruselas y que las discusiones "no van a ningún lado".

Por lo tanto, Trump ha decidido retomar su agresiva política comercial y ha anunciado que impondrá nuevos aranceles del 50% a los productos de los países europeos desde el 1 de junio. En su mensaje, el mandatario republicano ha incidido en la falsedad de que la Unión Europea se creó con "el objetivo principal de aprovecharse comercialmente de Estados Unidos" y ha asegurado que Bruselas impone "leyes injustas e injustificadas a las empresas americanas" que provocan un déficit comercial de más de 250.000 millones de dólares anuales.

A principios de mes, la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ya anunció un plan en el caso de que las negociaciones con Washington fracasaran: impondrá gravámenes a productos estadounidenses por valor de 95.000 millones de euros. Las nuevas tasas golpearían a los aviones de Boeing, coches y piezas de vehículos, maquinaria y vino y bebidas alcohólicas estadounidenses.

Pese a la pausa de 90 días decretada por Trump a principios de abril, EEUU mantenía vigentes la mayor parte de los aranceles anunciados contra la UE: un recargo del 25% al aluminio, al acero -replicado con Bruselas con tasas de 21.000 millones- y a los coches y una tasa general del 10% al resto de importaciones (en lugar del 20% anunciado inicialmente). En total, los aranceles del afectaban ya a exportaciones europeas por valor de 380.000 millones de euros, que suponen el 70% del total.

Trump ha denunciado las barreras comerciales, el IVA, las "ridículas" sanciones corporativas, las barreras comerciales no monetarias, las "manipulaciones monetarias", las demandas "injustificadas" contra empresas estadounidenses de la UE, que no ha sido la única víctima de la furia desatada este viernes: el presidente republicano ha amenazado a Apple con un arancel del 25% a todos los iPhone que no se fabriquen en EEUU.

