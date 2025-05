JD Vance deja claro que Estados Unidos no intervendrá en el conflicto entre India y Pakistán: "No es asunto nuestro"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado este jueves que el conflicto entre India y Pakistán "no es asunto" de la Administración de Donald Trump, aunque ha dicho que deberían reducir las tensiones ante el temor a una guerra abierta entre estas dos potencias nucleares.

"No podemos controlar a estos países. India tiene sus quejas con Pakistán. Pakistán ha respondido a India. Lo que podemos hacer es intentar animar a esta gente a que reduzca un poco la tensión, pero no vamos a involucrarnos en medio de la guerra. Eso no es en absoluto asunto nuestro y no tiene nada que ver con la capacidad de Estados Unidos para controlarlo", ha declarado.

El número dos de Trump, al ser preguntado sobre el mencionado conflicto en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox News, ha asegurado que a Washington le "preocupa cada vez que potencias nucleares chocan y tienen un conflicto importante", pero ha asegurado que "no puede decir" a indios y paquistaníes que depongan las armas.

En este sentido, JD Vance ha abogado por "seguir tratando este asunto por la vía diplomática". "Nuestra esperanza y nuestra expectativa es que esto no se convierta en una guerra regional más amplia o, Dios no lo quiera, en un conflicto nuclear (...) Si ocurriera, por supuesto, sería desastroso. Ahora mismo, no creemos que vaya a ocurrir", ha concluido.

Las autoridades indias han acusado en numerosas ocasiones a Pakistán de respaldar a diversos grupos armados en Cachemira, una región en disputa entre ambos países desde 1947 y por la que se han enfrentado en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.