Village People 'traiciona' a la comunidad LGBTI: actuará en la ceremonia de investidura de Donald Trump el próximo lunes

El grupo estadounidense Village People, que saltó a la fama mundial a finales en los 70 gracias a su tema Y.M.C.A., convertido en himno gay, actuará el próximo 20 de enero en la ceremonia de investidura de Donald Trump. Una 'afrenta' al colectivo LGBTI que ya ha declarado a los miembros de la banda como 'traidores' en las redes sociales.

Durante la campaña electoral, el presidente electo usó de manera frecuente su tema Y.M.C.A en varios de sus mítines acompañado de un baile que se convirtió en viral.

La coreografía de Trump llegó a ser copiada por numerosos deportistas y personajes populares en Estados Unidos, que la han imitado en los últimos meses en todo tipo de eventos y en el terreno de juego.

Village People actuará en el mitin de Trump en Washington D.C y en su baile inaugural. pic.twitter.com/EE54ATblAf — James Nava (@JamesNavaCom) January 14, 2025

Ahora, el mítico grupo anunció en su perfil de Facebook que ha aceptado una invitación "de la campaña del presidente electo Trump para participar en las actividades inaugurales, incluyendo al menos un evento" junto al nuevo mandatario republicano.

"Sabemos que esto no hará felices a algunos de ustedes, sin embargo creemos que la música debe ser interpretada sin tener en cuenta la política", advierten los creadores de Macho Man o In The Navy.

"Nuestra canción Y.M.C.A. es un himno global que esperamos ayude a unir al país después de una campaña tumultuosa y dividida donde nuestro candidato preferido perdió", explican en el mensaje en referencia a la debacle electoral sufrida por la candidata demócrata Kamala Harris.

Por lo tanto, "creemos que es ahora el momento de unir al país con música y, por eso, Village People estará actuando en varios eventos como parte de la inauguración 2025 de Donald Trump", señalan en su mensaje.

El grupo musical no siempre ha estado de acuerdo con el uso que Trump ha hecho de este popular tema que llegó a utilizar en su anterior campaña electoral.

Alguno de los componentes de Village People llegó a pedir reiteradamente al candidato a la reelección que dejara de usar esa canción en sus actos políticos y Victor Willis, uno de los miembros del grupo pop, no sólo criticó la utilización de Y.M.C.A., sino que también se mostró molesto en el pasado con sus coreografías.