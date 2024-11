Kamala Harris apura las últimas horas de la campaña para atraer voto árabe y promete "poner fin a la guerra en Gaza"

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidoss, la vicepresidenta Kamala Harris, prometió este domingo en el estado bisagra de Míchigan que trabajará para poner fin a la guerra de Israel en Gaza y en Líbano y dará a los palestinos la "dignidad" que merecen.



En un mitin en East Lansing la candidata se dirigió directamente a la comunidad árabe, un grupo clave para poder hacerse con los 15 votos del Colegio Electoral del estado, para reconocer "que este año ha sido difícil debido a la muerte y destrucción en Gaza y por las muertes y desplazamientos de civiles en el Líbano".



"Como presidente, haré todo lo que este en mi poder para poner fin a la guerra en Gaza, devolver a los rehenes a sus casas y poner fin al sufrimiento en Gaza, garantizar la seguridad de Israel y asegurarme de que el pueblo palestino puede conseguir su derecho a la dignidad, la libertad, seguridad y autodeterminación", aseguró Harris.

El voto árabe en Míchigan es clave para decantar la balanza el martes a favor de los demócratas, que con el presidente Joe Biden en 2020 consiguieron superar al republicano Donald Trump en más de 20 puntos.



No obstante, este año los sondeos dan la ventaja a Trump en intención de voto entre los árabes, que podrían darle la espalda a Harris por formar parte de la Administración Biden, que sigue apoyando con armamento a Israel en sus operaciones en Gaza, Líbano o Yemen contra milicias alineadas con Irán.



Harris no mencionó en este mitin ni una sola vez a Trump por su nombre, pero trazó las diferencias con sus políticas y su carácter, al tiempo que intentó transmitir un mensaje positivo.



La vicepresidenta pidió a los jóvenes de la generación Z, los nacidos en la primera década del 2000, que movilicen a sus conocidos a votar y dijo que "veo vuestro poder".



Ese grupo de votantes, que normalmente no participa altamente en los comicios, es otro de los segmentos de población estratégicos para ganar el estado, donde hoy Harris centró todo su actividad de campaña a dos días de la jornada de las elecciones.