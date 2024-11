De Putin a Netanyahu: los aliados internacionales de Trump y Harris en las elecciones de EEUU

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 5 de noviembre no solo son cruciales para el futuro de una nación, sino que son particularmente relevantes para el resto del planeta por su enorme influencia en aspectos clave como la política internacional, la economía global, las alianzas militares o la inmigración.

Estados Unidos es una de las principales potencias mundiales y tiene un papel preponderante en organismos internacionales como la ONU, la OTAN y el G7. Así, la política exterior del presidente electo influye en conflictos, alianzas y negociaciones con países de todo el mundo.

Además, dependiendo de si la Presidencia la ocupa Kamala Harris o Donald Trump, la postura de EEUU hacia potencias como China y Rusia puede cambiar radicalmente. Los demócratas suelen enfocarse en la diplomacia multilateral, mientras que algunos sectores republicanos apuestan por una política más aislacionista.

Los apoyos internacionales de Trump

Los aliados internacionales de Donald Trump son líderes nacionalistas, muchos de ellos situados en la extrema derecha. El candidato republicano a la Presidencia cuenta, especialmente, con el apoyo de aquellos que se alinearon con sus políticas durante su Presidencia.

El líder ruso Vladimir Putin no ha mostrado explícitamente su apoyo a Trump de cara a las próximas elecciones. No obstante, ambos líderes mantienen una estrecha relación desde el primer mandato del republicano. "Me llevo muy bien con él", señaló recientemente el expresidente, quien también contó que había amenazado a Putin en caso de que invadiera Ucrania.

Trump y Putin en una foto de archivo.

Otro de sus apoyos clave en la política internacional es el presidente chino Xi Jinping. "Tuve una relación muy fuerte con él", dijo Trump también sobre el líder asiático. "De hecho, era un muy buen amigo", aseguró, además de afirmar que, con él, "no haría falta usar la fuerza militar para evitar un bloqueo a Taiwán".

Sobre Putin y Xi Jinping, el expresidente ha señalado que "me respetan porque saben que estoy loco". De esta forma, el republicano quiso mandar un mensaje de aliento a los estadounidenses en cuanto a sus relaciones internacionales, donde asegura que cuenta con más fuerza que Kamala Harris gracias a la presión que ejerce su "locura" ante Rusia y China.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, junto al expresidente de Estados Unidos y candidato a la reelección Donald Trump. Reuters

Un líder que también apoyó el primer mandato de Trump fue el presidente norcoreano, Kim Jong-un, mientras que recientemente, el republicano ha sumado una nueva alianza con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien dijo en una entrevista que los dos políticos "más relevantes del planeta Tierra" son él mismo y el estadounidense.

En Europa, el húngaro Viktor Orbán es uno de los principales aliados de Trump. En una visita oficial a Macedonia del Norte a finales de septiembre, aseguró que prefería una victoria de Trump porque "está del lado de la paz". Además, el expresidente cuenta con el favor de la italiana Giorgia Meloni, aunque esta no le ha mostrado abiertamente su apoyo en estos comicios, y del presidente polaco, Andrzej Duda.

Los apoyos internacionales de Harris

A diferencia de Trump, la candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, cuenta con un apoyo generalizado por parte de los líderes internacionales. La Unión Europea desea, en su gran mayoría, que la sucesora de Joe Biden al frente del Partido Demócrata se convierta en la nueva Presidenta del país debido a sus políticas acordes con un enfoque multilateral.

Entre los apoyos de Harris en Europa se encuentra el del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien se ha reunido varias veces con la demócrata y mantiene una estrecha relación de trabajo con ella. La candidata a la Presidencia también goza de buena reputación en países aliados de EEUU como Canadá.

En cuanto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió el pasado mes de julio con Trump, un día después de hacerlo con Joe Biden y Kamala Harris, con el objetivo de afianzar el apoyo de EEUU a la guerra en Gaza. No obstante, el líder de Israel no se ha posicionado por ninguno de los dos candidatos.

Por lo que respecta a España, el Gobierno tiene claro su apoyo a Kamala Harris, aunque Pedro Sánchez no se ha llegado a pronunciar sobre esta cuestión. Sí lo hizo por Joe Biden, al que mostró su "admiración" tras su renuncia a la reelección. "Un gran gesto de un gran presidente que siempre ha luchado por la democracia y la libertad", señaló en sus redes sociales.