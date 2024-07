Trump a los cristianos: "Id a votar, no tendréis que volver a hacerlo dentro de cuatro años"

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, animó a una audiencia cristiana este viernes a que vayan a votar por él en noviembre, y así no tendrán que hacerlo "nunca más".

"Cristianos, salid y votad. Sólo esta vez. No tendréis que hacerlo nunca más, ¿sabéis? Dentro de cuatro años, no tendréis que votar de nuevo. Lo haremos tan bien que no tendréis que ir a votar", señaló el expresidente, que vuelve a presentarse a los comicios y tendrá en frente, presumiblemente, a la demócrata Kamala Harris.

No quedó claro qué quiso decir el expresidente con sus comentarios, en una campaña electoral en la que sus oponentes demócratas lo acusan de ser una amenaza para la democracia, y después de su intento de revertir su derrota de 2020 ante el presidente Joe Biden, un esfuerzo que condujo a la insurrección mortal en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Trump habló en un evento organizado por el grupo conservador Turning Point Action en West Palm Beach, Florida.

En una entrevista con Fox News en diciembre, Trump dijo que si ganaba las elecciones del 5 de noviembre sería un dictador, pero sólo el "primer día", para cerrar la frontera sur con México y expandir el 'fracking'. Los demócratas han aprovechado ese comentario desde entonces, y Trump ha insistido en que se trataba de una broma.

Animar al voto

Los comentarios de Trump el viernes apuntaron a la necesidad de que ambos partidos dinamicen a sus votantes de base antes de lo que probablemente serán unas elecciones muy reñidas. Trump ha disfrutado del apoyo leal de los evangélicos en las últimas dos elecciones.

La carrera se ha ajustado abruptamente después de la decisión de Biden de poner fin a su intento de reelección y con su vicepresidenta, Kamala Harris, convirtiéndose en la presunta candidata demócrata.

Las encuestas de opinión recientes muestran que la importante ventaja de Trump sobre Biden se ha borrado en gran medida desde que la antorcha pasó a Harris.

Jason Singer, portavoz de la campaña de Harris, no quiso calificar directamente los comentarios de Trump sobre que los cristianos no tendrían que votar de nuevo, pero ha descrito el discurso general de Trump como "extraño" y "retrógrado".

¿Dos mandatos más?

Si Trump gana un segundo mandato en la Casa Blanca, sólo puede servir cuatro años más como presidente. Los presidentes estadounidenses están limitados a dos mandatos, consecutivos o no, según la Constitución de Estados Unidos.

En mayo, hablando en una reunión de la Asociación Nacional del Rifle, Trump bromeó sobre servir más de dos mandatos como presidente.

Se refirió a la presidencia de Franklin D. Roosevelt, un demócrata, el único presidente que sirvió más de dos mandatos. El límite de dos mandatos se añadió después de la presidencia de Roosevelt.