Kamala Harris recauda casi 47 millones para su campaña en sólo 7 horas tras la renuncia de Biden

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ha logrado recaudar casi 47 millones de dólares en donaciones para su campaña presidencial en las siete horas después de que fuera apoyada por Joe Biden como su sucesora para las elecciones de noviembre.



Según informa la plataforma ActBlue, una de las principales en las que se recogen las donaciones para el Partido Demócrata, estas aportaciones proceden en su mayoría de pequeños donantes que apoyan la candidatura de Harris para ser nominada como candidata de ese partido en sustitución del presidente Biden, que este domingo anunció su retirada de la carrera presidencial.



"Hasta las 09.00 pm ET (del domingo) (01.00 GMT del lunes), los simpatizantes de base han recaudado 46,7 millones de dólares a través de ActBlue tras el lanzamiento de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris", explicó ActBlue.

"Este ha sido el día de mayor recaudación de fondos del ciclo 2024. Los pequeños donantes están entusiasmados y listos para afrontar estas elecciones", escribió la plataforma en su perfil de X.



El aumento en la recaudación de fondos, que incluye dinero para la campaña de Kamala Harris, así como para otros candidatos y grupos demócratas, refleja un entusiasmo demócrata que "no habíamos visto hasta ahora en este ciclo", precisó la plataforma.



ActBlue declaró previamente que en las primeras cinco horas de campaña de Harris, la plataforma ya había sumado más de 27,5 millones de dólares a través de donaciones de pequeños donantes.

Estas iniciativas también se han visto reflejadas por el diario The New York Times, que asegura que los pequeños donantes se están uniendo rápidamente a Harris.



Y cita un ejemplo: David Hogg, un activista por el control de armas y superviviente del tiroteo masivo de 2018 en Parkland (Florida), ha lanzado a sus seguidores en las redes sociales un desafío para recaudar fondos rápidamente para la nueva candidata presidencial.



Hogg dijo que su llamamiento en la red X había logrado recaudar 200.000 dólares en donaciones en solo cuestión de horas.



La decisión de Biden de no aspirar a la reelección se produce después de semanas en las que los demócratas instaron al presidente a retirarse de la carrera tras una desastrosa actuación en el debate televisivo con el expresidente republicano Donald Trump.



Biden y el equipo de su campaña no escucharon los repetidos llamamientos desde su partido para que reconsiderara echarse a un lado de la carrera presidencial hasta ayer domingo.



En las horas transcurridas desde el anuncio de Biden, numerosos demócratas han respaldado a Harris como su probable candidata para las elecciones de noviembre, quien ha confirmado que presentará su candidatura.