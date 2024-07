Biden no se presenta a la reelección | Apoya a su vicepresidenta Kamala Harris como candidata para la Casa Blanca

"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente", aseveraba Biden en su declaración escrita. "Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y mi país es que me retire y me concentre únicamente en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato.