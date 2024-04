Entra en vigor en Florida (EEUU) la prohibición del aborto a las seis semanas de embarazo

La entrada en vigor este martes en Florida de una nueva ley que prohíbe el aborto desde la sexta semana de embarazo oscurece aun mas el panorama de los derechos reproductivos en EEUU, aunque los ciudadanos de estre estado tendrán la posibilidad de cambiar las cosas mediante un referéndum en noviembre.



"El sureste ya está experimentando una crisis de salud pública y prohibir el aborto en Florida sólo empeorará la situación", ha señalado a Efe Lauren Brenzel, directora de campaña de Floridans Protecting Freedom.



Esta organización llevó hasta la Corte Suprema estatal, que terminó dándoles la razón, una campaña para someter a referéndum en las elecciones de noviembre próximo una enmienda a la Constitución de Florida, que de lograr un mínimo del 60% de votos a favor, protegería el acceso al aborto "sin interferencia de los políticos".

Organizaciones civiles y el propio presidente de EEUU, Joe Biden, que aspira a un segundo mandato en noviembre, se han esforzado en llevar votantes a las urnas de Florida, donde las esperanzas electorales del Partido Demócrata, que no gana en Florida en unas presidenciales desde 2012, han crecido debido a su defensa de los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.



De hecho, en coincidencia con la entrada den vigor de la nueva ley, la vicepresidenta, Kamala Harris, tiene previsto este miércoles un acto de campaña en Jacksonville (Florida) para hablar de "la lucha por los derechos reproductivos", de acuerdo a la Casa Blanca.



"Esta enmienda ofrece un rayo de esperanza para los floridanos que viven bajo leyes de aborto cada vez más restrictivas, incluida una inminente prohibición de seis semanas que eliminaría esta (capacidad de) decisión antes de que muchas sepan que están embarazadas", aseveró Brenzel.

"No podemos predecir el resultado de la votación, ya que Florida es un estado políticamente diverso con fuertes opiniones en ambos lados del espectro político", reconoció a Efe Clara Trullenque, portavoz de Planned Parenthood Florida, filial estatal de la mayor organización de salud reproductiva de EEUU.



Trullenque aludió a una reciente encuesta según la cual un 64% de floridanos apoya el aborto. Pero otro sondeo, de la Florida Atlantic University (FAU), refleja que la enmienda constitucional solo cuenta con un 49% de apoyo y un 32 % está indeciso.



"Los políticos y los jueces no deberían entrometerse en las decisiones personales y médicas de las personas", recalca la portavoz de Planned Parenthood Florida.



Esta organización recuerda que Florida había estado prestando servicios a pacientes que se veían obligadas a viajar para poder recibir atención médica desde otros estados del sureste, donde se estima hay unas 17 millones de mujeres en edad reproductiva que viven bajo algún tipo de restricción al aborto.



"Esta nueva ley cambiará por completo esta dinámica", señaló Trullenque, qien augura que con la nueva norma aumentarán los "abortos no regulados y potencialmente inseguros y peligrosos a nivel vital".



En un acto de campaña de Biden celebrado la semana pasada en Tampa, Florida, Kaitlyn Joshua, madre de familia y activista por los derechos reproductivos en Luisiana, relató su experiencia al comienzo de su segundo embarazo.



Tras sufrir de fuertes dolores y profusos sangrados se dirigió a una sala de emergencia con un cuadro de aborto espontáneo, pero debido a la prohibición estatal los médicos no le informaron lo que ocurría y la mandaron de vuelta a su domicilio.



Para Biden, el culpable de todo ello es su virtual oponente republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021), quien no dudará en instaurar una prohibición nacional al aborto.



Según Biden, Trump se jacta de ser la causa de que en junio de 2022 el Supremo de EEUU. terminara con las protecciones federales establecidas en el caso de Roe vs. Wade y que evitaba que los estados legislaran sobre el aborto.