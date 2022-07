Estados que han prohibido el aborto en EEUU una semana después de que se derogase Roe vs. Wade

Hace algo más de una semana, los peores pronósticos de millones de mujeres se cumplieron en Estados Unidos, después de que el Tribunal Supremo derogase la sentencia Roe vs. Wade, que protegía el derecho al aborto en el país desde 1973. Esta histórica decisión, que es consecuencia del legado jurídico de Donald Trump, pone en peligro la vida de millones de mujeres en edad fértil que viven en estados conservadores que ya están prohibiendo el aborto.

Son más de una decena los que ya han tomado la decisión, algunos incluso volviendo a leyes del siglo XIX, y en otros tantos se está a la espera de las decisiones de los gobiernos y tribunales estatales.

Hace meses se filtró el borrador de la sentencia, lo que puso en alerta a las organizaciones proelección, que desde entonces trabajan para intentar bloquear las medidas que restringen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

[Empresarios, políticos y artistas a favor del aborto: los 'influencers' de EEUU se rebelan contra el Supremo]

Pese a sus esfuerzos, varios estados contaban con un "mecanismo de activación" que provocaría la vuelta automática a la legislación previa, como es el caso de Dakota del Norte, Idaho, Wisconsin, Wyoming o Misisipi.

Este panorama de inestabilidad y cambio es el que se vive en gran parte de Estados Unidos, donde miles de mujeres y defensores del derecho al aborto observan con expectación qué ocurrirá en sus respectivos estados. Así, una semana después de la decisión del Alto Tribunal, hay estados donde no parece peligrar el derecho de acceder a un aborto libre y seguro.

En esta lista se incluirían: Alaska, California -que hace meses presentó un plan para garantizar la atención a mujeres de estados conservadores-, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawaii, Illinois -que se convertirá en una "isla" del medio oeste rodeada de estados que prohíben el aborto-, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Rhode Island o Washington.

[Quiénes fueron Roe y Wade y otras claves del debate legal sobre el aborto]

Estados prohibidos

Por otro lado, están los estados donde se ha prohibido o se ha restringido sustancialmente el acceso al aborto. En la mayoría de ellos, solo se permite la interrupción del embarazo en casos de que corra peligro la vida de la madre, así como en los casos de violación o de incesto.

Asimismo, hay otros en los que se aplica la conocida como "ley del latido". Esta ley, que hasta ahora solo estaba vigente en Texas, permite el acceso al aborto hasta la sexta semana de gestación, cuando muchas mujeres todavía no saben que están embarazadas.

Alabama: la única excepción contemplada es que la vida de la mujer corra peligro. Arkansas: no hay excepciones para casos de violación o incesto. Carolina del Sur: tras la derogación de Roe vs. Wade, un tribunal federal permitió que entrase en vigor la ley del latido en el estado. Esta medida había sido aprobada en 2021, pero la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito la bloqueó, hasta ahora. Dakota del Norte: la prohibición entrará en vigor a partir del 28 de julio. Dakota del Sur. Idaho: la prohibición entrará en vigor a los 30 días de la emisión de la sentencia. Misisipi. Misuri: no tiene excepciones para los casos de violación o incesto. Ohio: entra en vigor la ley del latido. Oklahoma: sin excepción para las violaciones o los casos de incesto. Tennessee: la ley del latido. En su caso, había intentado imponer esta medida en 2020, pero un tribunal la bloqueó. Con la derogación de Roe vs. Wade, el Tribunal Federal de Apelaciones del Sexto Circuito desbloqueó la orden, dando vía libre al gobierno estatal. Wisconsin: debido al mecanismo de activación, ha vuelto a entrar en vigor una ley del siglo XIX (concretamente, del año 1849). El gobernador demócrata, Tony Evers, ha asegurado que está trabajando para elaborar una medida que permita eludir la prohibición del aborto. Wyoming.

Estados en duda

En una tercera categoría se encuentran los estados que están a la espera de que los tribunales o gobiernos estatales tomen una decisión sobre el aborto.

Un ejemplo de ello es Luisiana. El estado del sureste del país contaba con el mecanismo de activación, sin embargo, un tribunal ha bloqueado temporalmente la prohibición del aborto, por lo que todavía es legal hasta la semana 20 de gestación. Otros casos similares son Utah o Kentucky, donde los tribunales han bloqueado temporalmente la prohibición del aborto.

Mientras, en Georgia se mantiene el derecho al aborto hasta las 20 semanas, pero los conservadores esperan que el tribunal desbloquee la ley del latido que fue legislada en 2019.

En West Virginia es muy probable que se regrese a una ley de 1800 que había estado inactiva hasta ahora. Por el momento, el gobierno estatal no ha tomado ninguna medida para reactivar dicha ley, pero la única clínica que proporciona abortos ha cerrado temporalmente por miedo a ser procesada. Además, el fiscal general del estado dijo que brindaría orientación al gobierno "sobre cómo se debe proceder para salvar la vida de tantos bebés como sea humana y legalmente posible".

Una mujer vestida como en la serie 'El cuento de la criada' durante una protesta proelección en Texas. Reuters

En estados como Michigan o Kansas, la decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo se tomará tras una votación que se realizará en noviembre y en agosto, respectivamente. Mientras, en Indiana está previsto que se celebre una asamblea a finales de julio para tomar la decisión.

Iowa por ahora permite el aborto hasta la semana 20 de embarazo, pero todo apunta a que en los próximos meses aprobará la ley del latido. Esta medida ya fue aprobada en 2018, pero en 2019 fue declarada inconstitucional.

Algo parecido a lo que ocurrió en Florida, donde se aprobó en abril una ley que reducía de 24 a 15, el número de semanas para abortar. La idea del gobernador, Ron DeSantis, era ir reduciendo el plazo hasta conseguir la ley del latido. Sin embargo, esta ley, que debería haber entrado en vigor en julio, ha sido bloqueada temporalmente por un Tribunal del Segundo Circuito que la considera inconstitucional.

Por su parte, en Arizona la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta la semana 15, pero actualmente se baraja la vuelta a una ley de 1901. Según el fiscal general del distrito, Mark Brnovich, tras la derogación de Roe vs. Wade es posible reanudad esa medida que solo contempla excepciones cuando la vida de la paciente esté en peligro y que impone penas de entre dos y cinco años de prisión a quien ayude a una mujer a abortar.

Acciones por el aborto

Ante estas restricciones en gran parte del país -hasta ahora inimaginables-, miles de personas salieron a las calles para protestar y exigir que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. También han alzado la voz artistas, empresarios y famosos, que han utilizado las redes sociales para rebelarse contra la decisión del Supremo.

Y es que las redes se han convertido en una herramienta para crear redes de sororidad. En aplicaciones como TikTok o Instagram, se pueden encontrar miles de publicaciones en las que personas de estados que sí permiten el aborto ofrecen sus casas y su compañía a mujeres que tengan que viajar para interrumpir sus embarazos.

En este sentido, todas ellas defienden el mismo mensaje "Si bajamos, bajamos juntos" (If we go down, then we go down together), sacado de la canción Paris del grupo The Chainsmokers, un tema que ya se ha convertido en un himno de la lucha por el derecho al aborto.

Aunque cambia la forma de actuar, esta situación recuerda demasiado a las iniciativas llevadas a cabo a mediados del siglo XX, cuando se practicaban abortos clandestinos que se llevaban la vida de miles de mujeres al año, y que en muchos lugares se está convirtiendo, de nuevo, en una realidad.

['Las Janes', las mujeres que practicaban abortos seguros en EEUU en los 70 y fueron detenidas]

Sigue los temas que te interesan