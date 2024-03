La estratagema de Biden para ayudar a Ucrania: se salta al Congreso y obtiene 300 millones del Pentágono

El Gobierno de Joe Biden ha anunciado este martes un nuevo paquete de ayuda de 300 millones de dólares para Ucrania empleando una vía alternativa: fondos procedentes de ahorros del Pentágono. De esta forma, la Casa Blanca salva el bloqueo que lleva meses instalado en el Congreso para que se aprueben mayores desembolsos militares para la guerra contra Rusia.

Fue el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el encargado de anunciar este paquete de ayuda financiera en una rueda de prensa, en la que explicó que el dinero que se enviará a Ucrania proviene de "ahorros no anticipados" de contratos de armamento que el Pentágono negoció.

"Resulta que negociamos bien y esos contratos estuvieron por debajo del presupuesto, así que tenemos una modesta cantidad de financiación disponible", explico Sullivan.

El presidente demócrata ha sido un firme defensor de la ayuda a Kiev desde el inicio de la invasión de Rusia en 2022. Su probable rival en las urnas en las elecciones de noviembre, Donald Trump, sin embargo, se ha mostrado más contrario a mantener este tipo de asistencia.

De hecho, el primer ministro de Hungría, el Viktor Orbán, aseguró este lunes que si Trump gana las elecciones en noviembre "no dará ni un céntimo para la guerra". El líder ultranacionalista, que se reunió el pasado viernes con el expresidente estadounidense en Florida, está convencido que así la guerra acabará, ya que "está claro que Ucrania no es capaz de mantenerse a sí misma".



El líder populista húngaro insistió en que si Estados Unidos y los países de la Unión Europea (UE) no les dan más dinero y armas a Ucrania "la guerra termina".