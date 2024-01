El juez amenaza a Trump con expulsarlo de la sesión y el expresidente de EEUU contesta: "Me encantaría"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se volvió a sentar este miércoles en el banquillo de los acusados por un caso de difamación contra la escritora E. Jean Carroll, y desde allí le dijo al juez que le "encantaría" ser expulsado de la corte. El juez advirtió al republicano que podría ser expulsado de la sala del tribunal si pronunciaba comentarios perturbadores con su abogada mientras que tiene lugar el testimonio de Carroll.

"Trump tiene derecho a estar presente aquí (pero) ese derecho se puede perder si es perturbador. Y si ignora las órdenes judiciales, señor Trump, espero no tener que considerar excluirlo del juicio", dijo el magistrado Lewis Kaplan. A lo que el expresidente respondió: "Me encantaría".

Tras salir del juzgado, Trump publicó en su plataforma Truth Social un mensaje contra Kaplan, a quien ya ha dedicado ataques previamente. El magnate escribió: "Es una persona totalmente parcial y hostil [...] Todo el sistema de Nueva York está amañado contra mí por el hecho de que no sólo soy un expresidente republicano, sino que también soy el principal candidato republicano, y gano por mucho al corrupto de Joe Biden. Este caso es otro ejemplo de interferencia electoral a un nivel nunca antes visto", dice el toot de Trump.

Trump y Carroll, cara a cara

En este juicio, Trump tendrá que responder a unas acusaciones de difamar a Carroll cuando aseguró, en 2019, que no conocía a la escritora, y que su confesión de que el expresidente había abusado sexualmente de ella en la década de los noventa era falsa. Carroll pide 10 millones de dólares de compensación. El pasado mayo, un jurado ya condenó a Trump por abuso sexual y difamación de la escritora, pero no por violación. Desde entonces, el exmandatario ha seguido sosteniendo que no la conoce, poniendo en duda una y otra vez su versión de los hechos.

La pasada semana, el juez Kaplan dictaminó que en este caso Trump no puede negar la agresión sexual, por haber sido objeto de un fallo anterior de un jurado, algo que volvió a reiterar hoy. Eso significa que los jurados no entrarán en las acusaciones sexuales de Carroll, y su única tarea será decidir si Trump la dañó con sus declaraciones de 2019 y, de ser así, las sanciones económicas subsiguientes.

[El éxito de Trump en Iowa se convierte en munición electoral de Biden: "O este extremista o yo"]

Este lunes, Trump y Carroll se vieron las caras por primera vez en años, cuando la escritora subió al estrado para dar su versión de los hechos, ya que ayer Carroll le dio la espalda durante toda la jornada. Durante la primera parte de la sesión, Carroll fue interrogada por su abogada y contó cómo, a raíz de los comentarios que Trump hizo en 2019 —siendo presidente—, recibió mensajes de odio en su correo y redes sociales.

"Estoy aquí porque Trump me acosó (sexualmente) y, cuando lo dije, lo negó, lo que afectó a mi reputación", declaró Carroll. La columnista dijo que entre los "cientos" de mensajes que recibía cada día por aquel entonces había tres cosas en común: la llamaban mentirosa, fea y decían que, como su acusación era falsa, dañaba a las víctimas de denuncias verdaderas. Además, leyó con la voz rota algunas de las amenazas de muerte y violación que recibió, y dijo que, desde 2019, duerme con una pistola en la mesilla de noche.

[Donald Trump arrasa en los caucus de Iowa y reafirma su liderazgo en el Partido Republicano]

Del mitin al tribunal

El lunes, Trump se hizo con su primera victoria preelectoral tras arrasar con más del 50% de los votos en los caucus de Iowa, y ayer mismo, después de asistir al primer día del juicio, celebró otro mitin político en New Hampshire. Además de estar en plena campaña de las primarias republicanas, el jueves de la semana pasada concluyeron los alegatos finales en el caso civil por fraude contra su empresa familiar, en el que el exmandatario se enfrenta a una multa de hasta 370 millones de dólares y un veto de por vida en el sector inmobiliario del estado de Nueva York.

Y no solo son los juicios en Nueva York, pues Trump se enfrenta a otras cuatro causas penales: dos por tratar de revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió contra el actual presidente, Joe Biden; una por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca a su residencia de Florida; y una relacionada con los pagos a la actriz porno Stormy Daniels para ocultar un encuentro sexual.

