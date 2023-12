El Supremo, primer escollo de Trump para volver a la Casa Blanca: la legalidad de la candidatura, en juego

Maine, al noreste de Estados Unidos, se ha convertido en el segundo estado en expulsar al expresidente Donald Trump (2017-2021), precandidato a los comicios de 2024, de las primarias republicanas de ese estado, por su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Esta sanción es posible gracias a la sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución de EEUU, que prohíbe a cualquier "insurrecto" ocupar cargos públicos.

La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, ha anunciado la decisión públicamente, alegando que Trump no puede concurrir a los comicios por haber participado en una "insurrección". Diez días antes, el pasado 19 de diciembre, era el Tribunal Supremo de Colorado el primero en eliminar a Donald Trump de las listas de su Estado. La sentencia fue aprobada por cuatro jueces a favor y tres en contra.

"Soy consciente de que ningún secretario de Estado ha privado jamás a un candidato presidencial del acceso a las urnas basándose en la Sección Tres de la Decimocuarta Enmienda", escribió Bellows en el documento público. "Sin embargo, también soy consciente de que ningún candidato presidencial ha participado nunca antes en una insurrección", resaltó Bellows.

Tras el movimiento táctico de Colorado (estado gobernado por el Partido Demócrata), casi una treintena de estados han seguido su ejemplo y han presentado también demandas para inhabilitar al republicano. Mientras que en Maine sí ha prosperado la iniciativa, en estados como Minnesota, Texas o Michigan, no ha dado su fruto.

De seguir expandiéndose la tendencia, deberá ser el Tribunal Supremo de Estados Unidos el que finalmente resuelva. Por un lado porque la Justicia aún no ha determinado que el asalto al Capitolio fuera una insurrección. Por otro lado, hay aspectos de la enmienda 14 que los demandantes tienen aún que demostrar. Trump ha anunciado que recurrirá la decisión de Colorado ante el Tribunal Supremo de EEUU y cuenta con bastantes bazas a su favor.

Según los trumpistas, la Sección Tres no compete a la Presidencia de la nación, ya que menciona a "senadores, representantes, electores presidenciales, y cargos estatales y federales de los EEUU".

Por otro lado, Trump -según defienden sus fieles- no participó en la insurrección: no ha sido acusado penalmente por ello y fue absuelto por el Senado después de que la Cámara lo impugnara. Joe Biden fue preguntado tras la decisión tomada en Colorado y dijo que -la participación de Trump en la insurrección- era "evidente por sí misma. Lo habéis visto todo". Y señaló "que se aplique o no la enmienda 14 o no es cosa del tribunal, pero ciertamente apoyó una insurrección. No hay ninguna duda al respecto. Ninguna. Ninguna". Y parece que se reafirma en ello.

