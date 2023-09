Una empleada de una hamburguesería de EEUU dispara a un cliente que se quejó de sus patatas fritas

Una empleada de la cadena de comida rápida Jack in the Box disparó a un cliente que se quejó del estado de sus patatas fritas. El hecho ocurrió en 2021, aunque el abogado del hombre que conducía el coche no sacó a la luz el video hasta este momento.

La familia acudió al restaurante procedente del aeropuerto, en el coche se encontraban el hombre, su mujer embarazada y su hija de seis años en el asiento de atrás del vehículo. Anthony Ramos, conductor del coche, se encontraba en Houston por trabajo.

Antes de que la empleada de Jack in the Box dispararse contra el cliente, se puede observar en el video como sucede un enfrentamiento dialéctico que termina con el lanzamiento de lo que parecen sobres de kétchup hacia el coche donde se encontraba Ramos. Según el abogado de la familia, el video prueba que la empleada dispara al menos dos veces al cliente.

Una empleada de la cadena fast food Jack-in-the-box disparó contra unos clientes, en Florida, tras una discusión sobre unas patatas fritas. #Video 🎥 👇🏽 pic.twitter.com/iemrB1crZN — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 27, 2023

La empleada se declaró culpable de los hechos y ya ha cumplido la condena. El abogado de la familia espera que publicando el video la empresa deba indemnizar a su cliente. Jack in the Box negó todas las acusaciones, remarcando que no tienen control ni responsabilidad legal sobre un tercero como Ford.

La demanda reclama al menos 250.000 dólares por daños y perjuicios. Jack in the Box asegura que ahora debe analizar estas nuevas imágenes.

La falta de control sobre las armas en algunos estados de EEUU han provocado importantes críticas debido a la inseguridad que esta situación genera. La Administración Biden se ha marcado como prioridad, de un tiempo a esta parte, hacer de los lugares públicos, como son los restaurantes o los museos, espacios más seguros.

Sigue los temas que te interesan