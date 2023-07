Donald Trump anuncia que el fiscal especial le está investigando por el asalto al Capitolio

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes a través de su plataforma Truth Social que ha recibido una carta del fiscal especial Jack Smith en la que se le comunica que es blanco de la investigación de un gran jurado federal que estudia lo sucedido en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Por el momento, Trump no ha mostrado ninguna evidencia que respalde su afirmación y la oficina de Smith, que fue escogido por el fiscal general Merrick Garland, no ha hecho ninguna declaración, según Reuters. No obstante, de confirmarse, esto significaría que puede haber otra imputación contra Trump a punto de salir a la luz.

Noticia en actualización

