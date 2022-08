El otro frente abierto de Trump: permiten al Congreso acceder a sus cuentas con Hacienda

No está siendo una semana al uso para Donald Trump. Apenas 24 horas después de que el FBI registrara su mansión privada de Palm Beach, Florida, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia fallaba en su contra, dándole permiso a la Cámara de Representantes para acceder a la información fiscal del expresidente de EEUU.

La resolución de este tribunal federal implica un vertiginoso cambio de dirección en la batalla legal que desde hace más de tres años libra Trump para evitar que salgan a la luz sus cuentas con Hacienda. El republicano ha sido el primer presidente en cuatro décadas en negarse a publicar sus declaraciones de impuestos, desatando las especulaciones sobre su fortuna real y generando muchos interrogantes sobre las opacas actividades empresariales del conglomerado familiar, Trump Organization.

El nuevo fallo decidido gracias al voto unánime de los tres jueces encargados del caso– le da a los demócratas del Congreso una victoria en una larga batalla judicial que aún podría llegar al Tribunal Supremo. De hecho, el tribunal suspendió su fallo durante una semana para darle tiempo a Trump de pedirle al circuito completo de la Corte de Apelaciones del distrito federal que reconsidere la decisión del panel encargado de este caso.

Tres años de batalla legal

Hace falta remontarse a 2019, en plena legislatura, para entender la importancia de este dictamen. Ese año, el Comité de Medios y Arbitraje del Congreso demandó al entonces presidente para forzarle a hacer públicas sus declaraciones de impuestos. El congresista demócrata por Massachusetts Richard Neal, invocó una ley federal que le confería la facultad de solicitar al IRS (Hacienda estadounidense) las declaraciones de impuestos de cualquier persona.

Los demócratas de la Cámara explicaron en su momento que necesitan las declaraciones de impuestos de Trump para ver si el IRS está auditando adecuadamente las declaraciones presidenciales, así como para evaluar si se necesita legislación adicional. Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro designado por Trump en ese momento, se negó a cumplir con la solicitud de documentos del comité, posicionándose del lado del expresidente al argumentar que la petición respondía única y exclusivamente a motivos políticos.

Tres años después de que el comité dirigido por Neal hiciese esta petición, David Sentelle, uno de los tres jueces del tribunal de apelaciones federal de la capital estadounidense, explicaba que dicha solicitud está basada en "un propósito legislativo legítimo que requiere información para lograrlo". En la práctica, esta decisión garantiza el acceso a seis años de declaraciones de impuestos de Donald Trump. "En esta etapa, no es nuestro lugar profundizar más que esto", añadió Sentelle en un comunicado.

Sentelle rechazó, además, los argumentos presentados por los abogados de Trump que sugieren que el comité no estaba tratando de legislar, sino que solicitó las declaraciones de impuestos con el propósito inapropiado de exponer su información financiera privada. "El mero hecho de que miembros individuales del Congreso puedan tener motivaciones políticas además de legislativas no tiene importancia", escribió el juez Sentelle en su dictamen. "De hecho, es poco común que un miembro individual del Congreso trabaje para un propósito legislativo sin considerar las implicaciones políticas".

Trump podría apelar al Supremo

En este sentido, una de las tres magistrados que fallaron en contra de Trump, la jueza Karen Henderson reconoció que "aunque no podemos saber hasta qué punto las solicitudes e investigaciones influyeron, o pretendían influir, en la conducta del presidente Trump mientras estaba en el cargo, no es descabellado creer que investigaciones tan intrusivas podrían tener un efecto paralizador en la capacidad del presidente para cumplir con sus obligaciones bajo la Constitución y administrar efectivamente el Poder Ejecutivo".

Por su parte, Patrick Strawbridge, abogado principal de Trump en este proceso, ha preferido no hacer comentarios por el momento. El fallo, si se mantiene en apelación, podría llevar a que los datos financieros de Trump se revelen públicamente antes de las elecciones presidenciales de 2024, lo que marcaría un antes y un después en la estrategia electoral de Trump, quien se negó en rotundo a revelar sus declaraciones de impuestos durante su campaña presidencial de 2016, rompiendo décadas de tradición por parte de los candidatos.

Los abogados de Trump han dicho que esperan que sus declaraciones de impuestos se hagan públicas rápidamente si se entregan al Congreso. "Hemos alegado, plausiblemente, que el objetivo aquí es exponer públicamente de inmediato las declaraciones de impuestos del presidente Trump", dijo el abogado de Trump, Cameron Norris, durante un argumento oral en marzo.

Responsabilidades tras dejar el cargo

El tribunal determinó que la solicitud del comité del Congreso no violaba los principios de separación de poderes de la Constitución de los Estados Unidos y que por tanto, la decisión del ejecutivo de Joe Biden de proporcionar las declaraciones de impuestos de Trump al Congreso no infringía sus derechos de libertad de expresión.

"Si bien es posible que el Congreso intente amenazar al presidente en ejercicio con una solicitud invasiva después de dejar el cargo, cada presidente asume el cargo sabiendo que estará sujeto a las mismas leyes que todos los demás ciudadanos al dejar el cargo", indicó el fallo. "Esta es una característica de nuestra república democrática, no un error". En una línea similar se expresó la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al conocer la resolución, destacando que "el acceso a las declaraciones de impuestos del expresidente es crucial para defender el interés público, nuestra seguridad nacional y nuestra democracia".

Cabe destacar que este dictamen no está relacionado con la disputa sobre las declaraciones de impuestos de Trump que llegó a la Corte Suprema en 2021. En ese caso, el Tribunal Superior dijo que un fiscal de Nueva York podría obtener las declaraciones de impuestos de Trump de su firma contable como parte de una investigación criminal.

