Empieza el juicio contra el policía acusado de matar a George Floyd en EEUU: "Necesitamos justicia"

Ocho minutos y 46 segundos. Fue este el tiempo que el policía Dereck Chauvin aprietó su rodilla contra el cuello de George Floyd que, en el suelo, desfallecía mientras repetía: "¡No puedo respirar!". Este lunes, frente al tribunal que empieza a juzgar su muerte, la familia del afroamericano, incluidos sus hermanos, se arrodillaron durante el mismo tiempo para pedir la condena del policía acusado de asesinarlo.

De manera simbólica, la familia se arrodilló frente al juzgado exactamente a las 8.46 hora local.

El hermano de George Floyd, Terrence, reconoció que ha visto "muchísimas veces" las imágenes de la muerte de su hermano, que fue grabada en video por cámaras de seguridad y móviles de transeúntes, lo que ocasionó el año pasado la indignación de buena parte de EEUU y protestas en todo el país.

"He visto el vídeo muchísimas veces. ¿Sabéis por qué? Porque así puedo volver a escuchar su voz otra vez. (...) Todo el mundo está atento a esto", afirmó Terrence. "Este es un momento histórico, y todo el mundo está pendiente", insistió.

Asimismo, el abogado de la familia Floyd, Ben Crump, consideró que el juicio es un "referéndum sobre cuán lejos se ha llegado en este país por la libertad y justicia para todos".

"(Chauvin) sacó el alma del cuerpo de mi hermano, mientras suplicaba por su mamá. Ningún hombre tendría que hacer eso. Necesito justicia para George; necesitamos una condena", dijo el hermano del fallecido, Philonise Floyd, en la vigilia organizada este domingo en la iglesia baptista Greater Friendship Missionary, situada en el sur de Mineápolis.



Además, Philonise, que estaba acompañado por varios familiares, reclamó en su discurso que el sistema judicial en Estados Unidos sea igual para blancos y afroamericanos. "No debería haber dos sistemas de justicia. No debería ser uno para Estados Unidos Blancos y otro para Estados Unidos Negros. Somos uno", insistió un emocionado Philonise, que recibió un fuerte aplauso del centenar de personas congregadas en esa iglesia.



El abogado de la familia, Ben Crump, advirtió de que la defensa de Chauvin "atacará el carácter" de George Floyd durante el juicio. "La única cosa que mató a George Floyd fue una sobredosis de excesiva fuerza", dijo Crump en respuesta a los que aseguran que el afroamericano falleció por un consumo elevado de fentanilo, no por asfixia.

Floyd murió el 25 de mayo de 2020 después de que Chauvin y otros agentes quisieran detenerle bajo la sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado.

El ahora expolicía está acusado de tres cargos que, de mayor a menor gravedad, son asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

La agresión provocó las mayores protestas contra el racismo en Estados Unidos desde el asesinato de Martin Luther King Jr a finales de la década de 1960.