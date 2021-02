Demandan a Donald Trump por "orquestar" el ataque al Capitolio con las milicias de ultraderecha

El congresista demócrata por Mississippi en la Cámara de Representantes, Bennie Thompson, ha presentado una demanda contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y su abogado Rudy Guiliani por "orquestar" el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero, en la que se les acusa también de "conspirar" con la ultraderecha de Proud Boys y Oath Keepers.

Thompson, quien también ejerce como miembro del grupo de derechos civiles NAACP, ha argumentado su denuncia señalando que "la serie de eventos" que se produjeron en el mitin de Trump previo al asalto al Capitolio fueron "cuidadosamente orquestados" y no fruto de "un accidente o de una coincidencia".

"Fue la culminación prevista y previsible de una campaña cuidadosamente coordinada para interferir con el proceso legal requerido para confirmar el recuento de votos emitidos en el Colegio Electoral", explica la demanda, de la que se ha hecho eco CNN.

En el texto, Thompson hace hincapié en que tanto Trump como Guiliani "conspiraron" junto a milicias como Proud Boys y Oath Keepers "para incitar a la multitud reunida a marchar hacia el Capitolio con el propósito común de interrumpir, mediante el uso de la fuerza, la intimidación y la amenaza" el proceso electoral.

En este contexto, este martes el asesor principal del expresidente Jason Miller ha señalado que Giuliani "no representa actualmente a Trump en ningún asunto legal". A través de una publicación en Twitter, el asesor ha precisado que el exabogado de Trump y exalcalde de Nueva York, sigue siendo un "aliado y amigo" del expresidente, pero no le representa en estos momentos al no haber casos en los que este esté involucrado.

Trump había expresado su frustración con Giuliani cuando se inició su segundo juicio político, según informa CNN, que señala que el magnate pidió a su personal que dejara de pagar los honorarios legales al abogado. El pasado fin de semana el Senado de Estados Unidos absolvió a Trump del juicio político por "incitar a la insurrección", después de que la acusación demócrata no lograra los votos republicanos necesarios para formar los dos tercios necesarios.

Cinco personas murieron en el asalto al Capitolio por parte de los simpatizantes de Trump, que interrumpieron el proceso de certificación de los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que Joe Biden logró la victoria.

Críticas a McConnell

Por otro lado, este martes Trump ha arremetido contra el líder republicano en el Senado, Mitch McConell, a quien ha calificado de "político hosco y serio".

"Si los senadores republicanos se van a quedar con él, no volverán a ganar", ha indicado el expresidente en un comunicado, en el que también ha asegurado que el senador "nunca hará lo que se debe hacer, o lo que es correcto". Asimismo, ha señalado a McConell como responsable de la pérdida de la mayoría republicana en el Senado.

Las declaraciones de Trump se producen pocos días después del final del juicio político en el que McConnell votó a favor de la absolución, si bien señaló que la insurrección en el Capitolio "había sido alimentada con descabelladas falsedades por parte del hombre más poderoso de la Tierra", en referencia al expresidente.