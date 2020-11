5 de 6

Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2016 aupado por cuatro letras: MAGA ('Make America Great Again', traducido como 'haz América grande otra vez'). Esta noche, sus simpatizantes, atabiados con la bandera estadounidense, han usado un eslogan parecido: 'Keep it great' ('mantén [América] grandiosa'. En la foto, un hombre con una máscara en el icónico café Versailles de la Calle Ocho en Miami, Florida.