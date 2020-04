Bernie Sanders tira la toalla y deja vía libre para que Joe Biden dispute a Trump la Casa Blanca

El senador Bernie Sanders tira la toalla. En su segundo intento por hacerse con la nominación del Partido Demócrata a la presidencia, Sanders ha decidido dar la batalla por perdida tras la sucesión de victorias de Joe Biden en las últimas citas de las primarias en Florida.

El exvicepresidente de EEUU durante el mandato de Obama será con toda probabilidad el candidato que le disputará la Casa Blanca a Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. El congreso del partido que lo confirmará como candidato tiene previsto celebrarse este mes de agosto, con permiso del coronavirus.

"Termina la campaña, pero la lucha continúa", afirmó Sanders un comunicado de su equipo de campaña. El senador representa al ala más progresista del partido Demócrata y estuvo cerca de encabezar el cartel electoral de 2016 cuando compitió en las primarias contra Hillary Clinton.

El veterano senador, de 78 años, arrancó las primarias como favorito, pero fue perdiendo impulso a medida que la contienda electoral, que comenzó con una veintena de aspirantes, y se fue reduciendo. S

Sanders, quien se define como un socialista demócrata, basó su campaña en una ambiciosa agenda para instaurar un sistema de salud público y gratuito en EEUU. "La campaña, no solo va a ganar las primarias, no solo va a ganar a (el presidente) Donald Trump, que es la persona más peligrosa en la historia moderna de Estados Unidos. Con la ayuda de ustedes, vamos a transformar el país y crear una economía y un Gobierno para todos, no solo para el 1 por ciento", dijo al lanzar su campaña en marzo de 2019.

El moderado Biden lideraba por el momento la contienda demócrata con 1.217 delegados por delante del que hasta ahora ha sido su rival, Sanders, que contaba con 917, todavía lejos de los 1.991 compromisarios que se necesitan para obtener la nominación. Como consecuencia, y si no hay sorpresas de última hora, las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre en EEUU. se decidirán entre Biden y el actual presidente, el republicano Donald Trump, quien ya ha anunciado su intención de buscar la reelección.