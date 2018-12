Trump se enroca y no reabrirá el Gobierno si no hay dinero para el muro en la frontera de México

"No puedo decir cuándo va a reabrirse. No será hasta que tengamos un muro, una valla, como quieran llamarlo. Lo llamaré como ellos quieran. Pero es todo la misma cosa. Es una barrera contra la gente que llega a nuestro país. Es una barrera contra las drogas. Hay un problema que se llama tráfico de personas, no vamos a dejar que eso suceda". Donald Trump no cede y amenaza con prolongar el cierre de Gobierno sine die.

El cierre parcial ha alcanzado este miércoles su quinto día consecutivo después de haber provocado fuertes caídas en los mercados y sin un acuerdo a la vista sobre los fondos que el presidente estadounidens reclama para su muro con México.

El Senado de EEUU, que en este caso lleva el liderazgo para el presupuesto, se reunirá el jueves a las 16.00 hora local para tratar de reabrir la Administración, pero ni la Casa Blanca ni la oposición demócrata están dispuestos a ceder, por lo que el bloqueo podría prolongarse hasta enero de 2019.

Nadie cede

Trump volvió a insistir en que el Congreso debe incluir en el presupuesto 5.000 millones de dólares para el muro; pero los demócratas siguen negándose a ceder y, por el momento, solo están dispuestos a destinar 1.300 millones a seguridad fronteriza, aunque con restricciones que impiden la construcción de la barrera.

Además, el presidente adelantó que en enero visitará algunos tramos de la verja fronteriza que separa a EEUU y México y que fueron construidos antes que llegara al poder.

En un comunicado, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la líder en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmaron el lunes que el acuerdo es difícil porque la Casa Blanca no tiene una posición unificada y, cada funcionario, ofrece una visión distinta sobre lo que Trump podría llegar a aceptar.

Asimismo, los demócratas han acusado al mandatario de estar "sumergiendo al país en el caos" debido a sus ataques a la Reserva Federal (Fed), la reciente dimisión del general James Mattis como secretario de Defensa y el cierre de la Administración, que comenzó en la medianoche del viernes al sábado.

La Navidad, afectada

Las celebraciones de Navidad en EEU. se vieron empañadas por la continuación del cierre de la Administración, que ha dejado sin fondos al 25 % de los servicios gubernamentales y ha provocado la clausura del famoso abeto navideño de la Casa Blanca.

Con sus bolas y cintas de color rojo, el árbol es una de las principales atracciones turísticas de Navidad y ahora, contra su voluntad, se ha convertido en una de las víctimas de la clausura administrativa.

Welma Beck, del estado de Virginia, tiene a su familia de visita y quería que su sobrina nieta Juliette, de 7 años, viera el árbol de cerca.

Pero, en la verja de hierro que lo separa del público cuelga un cartel con el mensaje: "Área Cerrada. Debido al lapso en los fondos federales, el Árbol de Navidad se encuentra cerrado".