Trump ficha al abogado que salvó de su 'impeachment' a Bill Clinton

Nuevo sobresalto en la Casa Blanca de Trump. El abogado Ty Cobb, encargado de asesorar al presidente en el convulso asunto del 'Rusiagate', lo deja. La salida se produce cuando los medios estadounidenses especulaban un posible pacto entre el fiscal especial Mueller y Trump para una comparecencia.

La noticia, adelantada por The New York Times, ha sido confirmada por la Casa Blanca, que asegura a su vez que Cobb no ha explicado los motivos de su renuncia. Hace unas semanas, Trump aseguraba que los rumores de descontento y cambios en su equipo legal eran "fake news".

El nuevo abogado del polémico presidente estadounidense será Emmet T. Flood, un veterano de Washington con una amplia experiencia ayudando a otros inquilinos del Despacho Oval. Representó al expresidente demócrata Bill Clinton en su proceso de impeachment en 1998.

Flood también trabajó durante dos años en la oficina legal de la Casa Blanca durante el mandato de George W. Bush (2001-2009), donde se encargaba de la relación con el Congreso, y representó al exvicepresidente Dick Cheney en la demanda que presentó contra él la exagente de la CIA Valerie Plame la década pasada.

De acuerdo con el New York Times, se espera que Flood adopte una postura más dura ante la investigación de Mueller que Cobb, que presionó a Trump para que se mostrara más cooperativo con el fiscal especial.