Los 167 'Maricarmen' de Buenos Aires: ancianos inválidos al filo del desalojo por la quiebra del histórico geriátrico español

La subasta parte de 2,6 millones de euros y el juzgado dará prioridad a una oferta que garantice mantener la residencia geriátrica durante cinco años.

El geriátrico de Temperley, fundado en 1913 y administrado por el PAMI desde 2014, ocupa 13 hectáreas y forma parte del legado histórico de la colectividad española.

Los residentes deberán abandonar el centro antes del 31 de diciembre; podrían ser derivados a plazas públicas incluso en provincias lejanas, según sus familiares.

El Hogar Español Elías Romero de Buenos Aires, donde viven 167 mayores, será subastado el día 16 dentro de la quiebra de la Sociedad Española de Beneficencia.

El 'caso Maricarmen' en Madrid es el espejo triste en el que no quieren mirarse 167 ancianos alojados en el Hogar Español 'Elías Romero' de Buenos Aires, residencia geriátrica de la comunidad más numerosa fuera de España. Ellos también deben marcharse del sitio donde viven hace décadas porque el viernes 16 será subastado en un juicio de quiebra.

La amenaza del desahucio pende sobre estos abuelos y abuelas, descendientes de españoles y de otras procedencias, mayormente pobres y aquejados de los achaques típicos de la gente de edad avanzada. Discapacidad motriz, demencia, incontinencia, mal de Alzheimer, Parkinson, ceguera y otros múltiples males degenerativos.

El plazo que tienen para desalojar el hogar finaliza el 31 de diciembre. Si no, serán trasladados a residencias públicas en las que haya plazas, aunque queden en provincias lejanas, confirmaron los familiares a EL ESPAÑOL. Cinco ancianos sin familia han sido trasladados últimamente y se desconoce dónde han ido a parar.

“Mi padre lleva 28 años en el pabellón Asturias. Tiene 84 años y es ciego desde los 39 años", cuenta Laura Rodríguez. "Me propusieron que lo saque y traiga a mi casa. A cambio me ofrecen 1,6 millones de pesos (940 euros) al mes. Pero yo no tengo sitio y él nunca quiso vivir en familia desde que enviudó".

Daniel Isabella tiene ingresada a su madre, Angelina, de 92 años. "Rezamos para que el desalojo no suceda, no se puede desarraigar a ancianos después de tantos años, es cruel", confiesa. "Aún no le he dicho nada porque no quiero angustiarla, se le va la cabeza por momentos y nunca entendería", agrega.

"Todos los familiares estamos deprimidos con este asunto del desalojo", confiesa Juana Navarro, de 83 años, discapacitada motriz, y con su marido Luis ingresado. "Yo le conté la posibilidad de que lo trasladen pero él tiene demencia senil y no entiende. Me mira y solo responde 'bueno, qué vamos a hacer'".

Carteles de protesta contra la subasta del Hogar Elías Romero. Juan Ignacio Irigaray

Más de un siglo de historia

El Hogar Español está emplazado en una finca de 13 hectáreas verdes pobladas de árboles y césped, rodeadas de casas bajas en un barrio tranquilo de la localidad bonaerense Temperley, a 32 kilómetros del centro de la ciudad. Se trata de un sitio ideal para levantar una urbanización privada de chalés o edificios de baja altura.

Tiene 113 años de vida. Fue fundado en 1913 por la Sociedad Española de Beneficencia para ayudar a los emigrantes. Aunque recibió ayuda pública del Gobierno de España, la sociedad terminó en la quiebra. Desde 2014 el estatal Plan de Asistencia Médica Integral (PAMI) argentino se ocupa de la administración y gestión del hogar.

Lleva el nombre de quien fuera su filántropo, Elías Romero Marull, hijo de un emigrante riojano, que amasó una fortuna con sus tiendas "San Miguel". En 1904 donó 13 hectáreas de tierras a la Sociedad Española de Beneficencia, como homenaje a su padre, Elías Romero Laguardia (Viniegra de Abajo, 1839-1899).

Residentes en el Hogar Social Elías Romero. Juan Ignacio Irigaray

El proyecto consistió en levantar un hogar de ancianos, huérfanos y enfermos crónicos. Fue encargado al arquitecto de la comunidad española Julián García Nuñez, formado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. En 1913 fueron inaugurados siete pabellones al estilo modernista catalán y una capilla neorrománica.

Sus edificios y jardines fueron símbolos de la pujanza de la colectividad ibérica en Argentina, junto al Hospital Español del centro de Buenos Aires. Desde el Rey emérito Juan Carlos I hasta Manuel Fraga Iribarne, Felipe González y José M. Aznar, todos pasaron de visita alguna vez por el Hogar y el Hospital en sus visitas oficiales a Buenos Aires.

Pero las malas administraciones, en medio de la decadencia general de Argentina, terminaron arrastrando a la Sociedad Española de Beneficencia a la ruina. En 2017 la Justicia decretó la quiebra, valorada en 26 millones de euros. En la primera subasta el PAMI compró el Hospital Español por 19,3 millones de euros, pero rehusó adquirir el geriátrico Elías Romero.

Una de las entradas al Hogar Español 'Elías Romero' de Buenos Aires Juan Ignacio Irigaray

Así pues, la juez María Boyajian Rivas, titular del juzgado nacional en lo comercial 22, sigue adelante con la liquidación patrimonial de la Sociedad Española de Beneficencia y hasta el jueves 15 recibirá las ofertas por el hogar en sobres cerrados. Al día siguiente, abrirá los sobres y se sabrá quién es el mejor postor.

El precio de venta base es 2,6 millones de euros porque la empresa Baalbek S.A., constructora de urbanizaciones de lujo y edificios en la zona sur de Buenos Aires, se presentó antes del concurso e hizo esa propuesta. Por ese motivo, el hogar saldrá a remate con un valor mínimo y los contendientes deberán superarlo.

Queda una sola posibilidad de que el Hogar Español no desaparezca, según explicó Marcelo Morando, abogado síndico de la quiebra judicial. "El juzgado avisó que va a ponderar con especial consideración, o sea dará prioridad, al oferente que se comprometa a continuar con la residencia geriátrica por cinco años", indicó.

Para Fabián Gayol, ex combatiente de la guerra de Malvinas y con su madre de 87 años ingresada, no quedan dudas de las responsabilidades. "Tenemos a Milei, un Presidente que vino a gobernar con la ‘motosierra’ y dice que no hay plata. Si quita ayuda a los discapacitados mucho menos se va ocupar de los jubilados", lamenta.

"Los gobiernos anteriores cuidaron y se hicieron cargo de los abuelos. Pero este gobierno de Milei quiere matar a nuestros familiares. Mi padre es pensionista de la mínima, tiene alzhéimer y demencia senil pero igual le quitaron la rebaja para comprar los medicamentos que necesita", acusa Hilda Oakley, hija de René, 75 años, residente en el hogar.