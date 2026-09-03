Nicolás Maduro solicita la desestimación de su caso en EEUU argumentando que goza de inmunidad soberana

Nicolás Maduro es escoltado mientras se dirige al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan en Manhattan para su comparecencia inicial ante el Tribunal Federal de Estados Unidos. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La defensa de Nicolás Maduro ha solicitado a un juez de EEUU la desestimación de los cargos de narcotráfico, alegando inmunidad soberana por su condición de jefe de Estado. El abogado de Maduro argumenta que los actos imputados fueron realizados en funciones oficiales y que el tribunal carece de jurisdicción sobre un presidente extranjero. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019, pero sí reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. El juicio de Maduro está previsto para el 1 de junio de 2027 si su petición de desestimación no prospera; los fiscales deben responder antes del 2 de octubre.

La defensa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro ha instado este miércoles a un juez estadounidense a desestimar los cargos penales de narcotráfico en su contra, argumentando que debería ser inmune a la persecución judicial como jefe de un país soberano.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, ha entregado dos mociones al tribunal: una para desestimar toda la acusación con base en la inmunidad soberana y otra, en caso de que esa no prospere, para desestimar solo el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

Pollack, afirma que el juez carece de jurisdicción tanto porque los jefes de Estado soberanos gozan de inmunidad absoluta como porque los actos de los que se acusa a Maduro habrían formado parte de sus funciones oficiales.

"El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (...). Tiene derecho a ambas", indica en el escrito.

Los cargos, presentados ante un tribunal federal de Manhattan, sirvieron de base para la incursión militar estadounidense en Caracas y la captura de Maduro el pasado 3 de enero: está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas.

El líder venezolano, que permanece detenido en una cárcel federal de Brooklyn desde su detención, se ha declarado inocente y está previsto que sea juzgado el 1 de junio de 2027, si su intento de desestimar el caso fracasa.

La defensa insiste ahora que Maduro fue acusado falsamente y que este "niega vehementemente" las acusaciones.

Los fiscales tienen hasta el 2 de octubre para responder a la petición de Maduro, previsiblemente en contra. El juez federal celebrará una audiencia para abordar esta cuestión el 17 de noviembre.

Las posibilidades de sobreseimiento

El intento de Maduro por persuadir al juez federal Alvin Hellerstein para que desestime su caso pondrá a prueba la reticencia general de los tribunales estadounidenses a aplicar el derecho internacional en casos penales.

El principio de inmunidad judicial para los jefes de Estado en ejercicio es una máxima del derecho internacional, considerada fundamental para la diplomacia.

Lo cierto es que Washington no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde 2019 cuando asumió la presidencia tras las elecciones de 2018, que Estados Unidos calificó de fraudulentas. Estados Unidos también consideró fraudulenta su reelección en 2024.

Sin embargo, sí que parece reconocer como presidenta encargada a Delcy Rodríguez después de que el gobierno chavista, encabezado ahora por la que era vicepresidenta, haya intensificado la cooperación con la Administración Trump hasta el punto de haber firmado acuerdos sin precedentes para que EEUU se pueda beneficiar de las reservas petroleras de Venezuela.

La defensa de Maduro señala en su petición que es "incongruente" que Estados Unidos reconozca a Delcy Rodríguez, quien fue designada por Maduro, y no al líder venezolano.

Recuerda también que la presidenta encargada a principios de año expresó que aún consideraban al preso el jefe de Estado legítimo de Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Rodríguez ha guardado silencio sobre el asunto durante meses,

Históricamente, los tribunales suelen acatar la decisión del presidente estadounidense y su gabinete en las disputas sobre quién es reconocido como líder de un país extranjero.

En 1990, un juez federal en Miami rechazó el intento del exlíder militar panameño Manuel Noriega de invocar la inmunidad de jefe de Estado, en parte porque nunca ostentó oficialmente el título de presidente.

"A diferencia del caso Noriega, el Poder Ejecutivo no cuestiona que el Sr. Maduro fuera jefe de Estado de Venezuela, sino que simplemente afirma que, después de 2019, no ocupó ese cargo legítimamente", señala el abogado de Maduro ante este precedente.