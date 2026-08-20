Los rumores sobre la relación de Trump y su asistente Natalie irritan a Melania: "A la Primera Dama no le gustan esas cosas"

Allegados a la Casa Blanca aseguran que la relación entre Trump y Harp es casi paternal, aunque su influencia y lealtad han generado fricciones con otros asesores.

Natalie Harp es considerada una de las asistentes más leales y cercanas a Trump, llegando a acompañarlo incluso en situaciones inusuales y siendo omnipresente en su entorno.

El senador demócrata Jon Ossoff insinuó públicamente la cercanía de Trump y Harp, lo que provocó duras respuestas y ataques personales por parte del entorno del presidente.

Los rumores sobre una supuesta relación entre Donald Trump y su asistente Natalie Harp han incomodado a Melania Trump y generado tensión en la Casa Blanca.

Las especulaciones sobre la relación de Donald Trump con una de sus asesoras más cercanas incomodan a su esposa Melania. La supuesta cercanía entre el presidente y Natalie Harp, de 35 años, ha alimentado rumores infundados de que ambos mantendrían una relación extramatrimonial.

La administración Trump respondió con dureza después de que el senador Jon Ossoff bromeara hace unos días insinuando que el presidente estadounidense estaba distraído con su asistente personal.

Ossoff, senador demócrata por Georgia, dijo en un discurso el domingo que el presidente "no quiere hacer su trabajo" y que, en cambio, "quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su aparentemente indefenso palacio volador, regalo del emir de Qatar".

Jon Ossoff is a feminine theatre kid who voted to massively raise taxes, give illegal immigrants free taxpayer-funded healthcare, and defund federal immigration enforcement and Border Patrol.



Lightweight Jon’s rhetoric is cringeworthy, but his extreme voting record is dangerous. https://t.co/pJzPthbEPY — Davis R. Ingle (@davis_ingle) August 18, 2026

El comentario provocó furiosas reacciones de algunos de los asesores más cercanos de Trump. Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, criticó duramente a Ossoff, calificándolo de "un patético y afeminado actor de teatro que se hace pasar por Barack Obama".

Ingle declaró que Natalie Harp era una de las asistentes más leales y trabajadoras del equipo del presidente Trump y añadió que "a nadie le importa lo que diga este perdedor insignificante”.

En este mismo post se lee que, según Fox News, el senador Ossoff eludió la pregunta directa sobre por qué mencionó específicamente a la asistente ejecutiva de Trump, Natalie Harp, durante un acalorado mitin de campaña en Georgia.

Esquivó la pregunta en dos ocasiones cuando se le insistió sobre la insinuación detrás de sus declaraciones y desvió la conversación hacia críticas más generales a los "aduladores" de la Casa Blanca.

Steve Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, también describió al senador en una publicación en X como “el mayor perdedor cornudo de la política”.

“En lugar de denigrar a la gente trabajadora que sirve a su país, Jon debería reflexionar profundamente y preguntarse por qué es una persona miserable que odia este país. Es porque es un demócrata radical y extremista”, recalcó Cheung.

Jon Jackoff has to be the biggest cuck loser in politics. Instead of denigrating hard working people serving their country, Jon should look deep into his soul and ask himself why he's a miserable person who hates this country. It's because he's a radical, extremist Dumocrat. https://t.co/rAUJofbdx0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) August 17, 2026

Disgusto de Melania

El presidente Trump se negó a comentar las declaraciones del senador cuando un periodista le preguntó en el Despacho Oval el lunes, y en su lugar desestimó a Ossoff como un “doble de Pee-wee Herman”, en referencia al excéntrico personaje cómico.

Una persona cercana a la Casa Blanca afirmó que la agresiva reacción se debía en parte a que "a la Primera Dama no le gustan este tipo de cosas", según The Telegraph.

La fuente añadió que Donald Trump “se enfurece” con las especulaciones públicas sobre su vida personal, y que "cuando el presidente dice 'saltad', Natalie Harp es la que está dispuesta a saltar más alto y con más vehemencia“.

El presidente de Estados Unidos, Trump, pasa junto a su asistente ejecutiva, Natalie Harp, en la base aérea de Dover, Delaware, EEUU Evan Vucci Reuters

El periodista Michael Wolff afirma en The Daily Beast que Harp ha trabajado para convertirse en la "mujer más cercana a Trump", una relación que ha creado tirantez con el entorno de Melania. La asistente habría insistido en la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, donde la Primera Dama tenía su despacho.

Harp, ex presentadora de la cadena derechista One America News Network, ha estado en la órbita del presidente estadounidense durante años, pero se la ha visto con él con mayor frecuencia en los últimos meses.

Durante la campaña electoral de Trump para 2024 recibió el apodo de la “impresora humana” porque llevaba consigo una impresora para reproducir artículos de noticias que pudieran interesar al presidente.

Fue contratada como asistente ejecutiva de Trump al comienzo de su segundo mandato en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su asistente ejecutiva, Natalie Harp, salen del helicóptero Marine One cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos. Annabelle Gordon Reuters

New York Times afirmó anteriormente que algunos miembros del círculo íntimo de Trump están preocupados por la posible influencia indebida que ella pueda ejercer sobre la percepción de la actualidad del presidente estadounidense.

El periódico citó fuentes anónimas que alegaban que ella a menudo le presenta noticias de fuentes con tendencias conspirativas y que promueve en exceso la cobertura halagadora.

Un video compartido en línea durante la campaña presidencial de 2024 mostraba a Trump dictando publicaciones para redes sociales a Harp, quien las transcribía apresuradamente para compartirlas en su plataforma Truth Social.

"Publica esto de inmediato", le dijo en un momento del video, después de que ella escribiera sus reflexiones sobre los juicios políticos mientras veían un discurso de campaña de Kamala Harris, la excandidata presidencial demócrata.

Según Regime Change, un libro publicado en junio por Maggie Haberman y Jonathan Swan, dos periodistas del New York Times, Natalie Harp también habría escrito cartas aduladoras a Trump durante la campaña de 2024.

El libro hace referencia a emotivas notas en las que le dice : "Eres lo único que me importa", y se refiere a él como su "Guardián y Protector en esta Vida". En otra carta, ella supuestamente dijo que quería recuperar esa sinergia que solía tener con él, donde "hablábamos de todo y de nada".

"Quiero brindarte alegría", habría escrito, "que sintamos que podemos pasar el día sin tener que hablar nunca de trabajo".

La devoción de Natalie Harp

Según CNN, la asistente insiste tanto en mantenerse cerca de Trump que una vez viajó en el maletero de una camioneta para acompañarlo. "Natalie Harp no aceptaba un no por respuesta".

El presidente estadounidense Donald Trump besa a la primera dama Melania Trump antes de pronunciar un discurso en la Casa Blanca. Andrew Leyden EuropaPress

El medio detalla que en octubre de 2023, Donald Trump debía comparecer ante un tribunal de la ciudad de Nueva York para enfrentar sus últimos problemas legales.

En la caravana no había lugar para Harp, y ella insistía en que Trump le había pedido personalmente que asistiera a la comparecencia ante el tribunal.

Al negársele un asiento, Harp saltó al maletero de una camioneta, según las dos fuentes y confirmado por una fotografía obtenida por CNN.

El episodio, del que no se había informado previamente, resumió a la perfección el papel que Harp se ha labrado en los últimos años como una presencia constante e intensamente dedicada al lado de Trump.

Sus métodos han irritado a altos asesores y, en ocasiones, han provocado intentos de apartarla del círculo íntimo del presidente.

Se ha convertido en un enlace fundamental entre el presidente y el mundo exterior, transmitiendo mensajes de aliados, organizando reuniones, redactando publicaciones para Truth Social y llevando copias impresas de artículos elogiosos, todo ello mientras permanecía cerca físicamente a todas horas.

"Al presidente le gusta la atención y el hecho de que sea 100% comprometida y leal", declaró un asesor de la Casa Blanca a CNN. "No duda ni cuestiona nada".

El rápido ascenso de Harp en el círculo de Trump ha destacado en gran medida por la intensidad de su dedicación al presidente desde que se unió a su equipo en 2022.

A pesar de no tener un cargo formal en la campaña de reelección de Trump, Harp lo acompañó por todo el país.

Para ilustrar lo indispensable que se ha vuelto para Trump, un legislador republicano señaló que, si bien ocasionalmente se comunican directamente con el presidente, siempre se aseguran de que Harp esté al tanto.

Natalie Harp, asistente ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, y el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D.C. ,EEUU Kylie Cooper Reuters

"Siempre responde. No sé cómo lo logra", dijo la fuente, añadiendo que, además de transmitir mensajes a Trump, Harp a menudo envía personalmente artículos o notas a los legisladores en nombre del presidente.

Desde que entró en la Casa Blanca, según varias fuentes, Harp ha estado omnipresente. Se la puede ver con frecuencia en las afueras del Despacho Oval, sonriendo o asintiendo con la cabeza mientras el presidente habla.

Con frecuencia, forma parte del reducido grupo de asesores que acompañan a Trump en sus viajes a mítines. "Natalie es rapidísima", ha comentado Trump a sus aliados tras pedirle que buscara o imprimiera algo.

Su omnipresencia a veces genera fricciones en la Casa Blanca, especialmente entre algunos asesores de Trump que, en ocasiones, han querido reunirse en privado con el presidente pero Harp también estaba presente.

La asesora también es muy celosa de Trump y ha dicho a otros que sólo le rinde cuentas a él, lo que irrita a otros miembros del personal que trabajan dentro de la cadena de mando de la Casa Blanca, según otra fuente.

Un funcionario de la Casa Blanca restó importancia a estas quejas, insistiendo en que Harp trabaja bien con la mayoría de sus colegas, colaborando en comunicados y transmitiendo la información relevante a las personas adecuadas.

Algunos allegados a la Casa Blanca criticaron la mención de Harp por parte del senador Ossoff, argumentando que contenía insinuaciones falsas sobre una asesora prácticamente desconocida para los votantes.

Otra persona familiarizada con el asunto afirmó que ella y Trump mantienen una relación casi paternal.

Polémico vídeo racista

Sin embargo, incluso entre quienes desde hace tiempo desconfían de la inusual autoridad de Harp en el Ala Oeste, pocos esperaban que la renovada atención sobre su papel debilitara su posición, y menos aún ante el propio Trump.

A principios de este año, Trump desató una gran polémica tras publicar y luego borrar un video racista que representaba al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios en la selva.

La publicación nocturna provocó críticas de todo el espectro político, desencadenando una serie de noticias perjudiciales y obligando a Trump y a sus asesores a apresurarse a defenderse.

Dentro del círculo cercano de Trump, aliados y asesores especulaban en privado que Harp era la responsable de la publicación, ya que era una de las pocas asistentes con acceso a la cuenta de Trump en Truth Social.

Sin embargo, se mostraron reacios a revelar su nombre. Temían que, de hacerlo, las consecuencias solo reforzarían el apoyo de Trump a Harp.