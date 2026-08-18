Del narcotráfico a las FARC y el ELN: Hegseth amplía la lista de objetivos de la presencia militar de EEUU en América Latina

La operación 'Lanza del Sur' ha provocado ataques letales a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con denuncias de acciones clandestinas y uso de mercenarios.

La inclusión del ELN colombiano como objetivo militar genera dudas legales, ya que Washington aún no lo considera oficialmente organización terrorista extranjera.

Colombia, Honduras y Guatemala han autorizado la intervención de tropas y equipos estadounidenses en su territorio para luchar contra el 'narcoterrorismo'.

EEUU amplía su presencia militar en América Latina para combatir el narcotráfico, las FARC y el ELN, incluyendo ejercicios conjuntos en Colombia.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, anunció el jueves pasado el que será el lema de la Alianza Contra el Narcotráfico en las Américas (ACCC por sus siglas en inglés): "Hacemos cosas malas a los malos". Lo hizo en una comparecencia ante los medios durante las maniobras militares conjuntas PANAMAX 2026 celebradas en la jungla panameña.

El secretario confirmó la incorporación de Colombia como socio n.º 19 del Escudo de las Américas, nombre con el que el presidente Donald Trump bautizó la Alianza durante su presentación en marzo. Hegseth confirmó que el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, había autorizado "operaciones militares conjuntas" en territorio colombiano.

Bogotá "ha solicitado ya al Pentágono que se una a Colombia en su lucha contra el 'narcoterrorismo', aseguró. "Pasos agresivos y concretos como este son ejemplo del tipo de participación activa que nos gustaría ver en nuestros socios", afirmó.

Los ejercicios PANAMAX 2026, son unas maniobras militares anuales patrocinadas por el Mando Sur (SOUTHCOM) del Ejército estadounidense. Lo relevante de la edición de este año es que se han ejecutado operaciones con prácticas reales: las 'botas sobre el terreno' regresaron después de casi 15 años de ausencia.

Los ejercicios sirven para ensayar la coordinación de fuerzas militares multinacionales en la defensa del Canal de Panamá. Además, a Washington le interesa coordinarse con otras Fuerzas Armadas para operar en sus territorios cuando se trate de perseguir las amenazas allá donde surjan.

Hegseth confirmó que Honduras, Guatemala y Colombia ya habían autorizado la entrada de efectivos y materiales estadounidenses para intervenir en sus jurisdicciones. Siguen el ejemplo de Ecuador, cuyo presidente, Daniel Noboa, aprobó la presencia de tropas y medios de EEUU en una operación conjunta desplegada a primeros de marzo contra el narcoterrorismo en aquel país.

"Vamos a traer esos preciosos Chinooks y C-17 repletos de suministros y expertos", anunció. "Eso es lo que hemos hecho en Colombia y en Venezuela. Pero Colombia va a ser un socio increíble", afirmó.

Simulacro de abordaje a una embarcación dentro de los ejercicios multinacionales PANAMAX 2026 coordinados por el Mando Sur de EEUU. Aris Martínez. Reuters.

No se han proporcionado detalles acerca de cómo podría ser la participación militar de EEUU en las operaciones previstas en Honduras, Guatemala o Colombia. La inclusión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano en la lista de objetivos citados abre una incógnita acerca de las verdaderas motivaciones del Escudo de las Américas.

El ELN no forma parte del conjunto de organizaciones clasificadas por Washington dentro de la categoría de Organización Terrorista Extranjera (FTO por sus siglas en inglés). Este es un paso jurídico previo indispensable para poder combatirla con cierta cobertura legal.

El regalo del secretario de Estado Marco Rubio al presidente colombiano el día de su investidura fue generoso: un paquete de 1.000 millones de dólares "para apoyar a la Administración de de la Espriella en el logro de nuestros objetivos comunes", señalaba una nota del Departamento de Estado.

El anuncio definía de forma difusa a qué se dedicarán esos recursos: "a reforzar la cooperación contra las organizaciones terroristas extranjeras y las redes criminales transnacionales". Estos términos ya no precisan el narcotráfico como objetivo único de la colaboración militar.

Puede decirse que el ELN sigue comportamientos propios de las organizaciones llamadas 'narcoterroristas', pero su objetivo es conquistar el poder para "superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado en el país". El tráfico de drogas es su fuente de financiación para sufragar los gastos del movimiento armado.

Si Washington clasifica al ELN dentro de la lista oficial de organizaciones terroristas, daría un paso definitivo para alinearse con Bogotá en la lucha contra la insurgencia. Sería un paso más allá de lo acordado en enero entre el expresidente Gustavo Petro y Donald Trump.

De la Espriella es la última incorporación a la ya larga lista de mandatarios latinoamericanos ideológicamente alineados con Trump. Los dos únicos grandes países que se quedan fuera son Brasil y México. Venezuela no cuenta: sigue gobernada por una versión del chavismo controlada desde la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump firma el documento con los acuerdos constituyentes de la Coalición contra el narcotráfico. Imagen de archivo. Kevin Lamarque. Reuters.

México es el 'caso perdido'. El propio Trump denunció en marzo la falta de compromiso del Gobierno mexicano y su presidenta, Claudia Sheinbaum, con la lucha contra el crimen organizado. Para el mandatario estadounidense, México es "el epicentro de la violencia de los cárteles" y el territorio por el que circula la mayor parte del tráfico de droga hacia EEUU.

La situación en Brasil viene marcada por las próximas elecciones que se celebrarán en octubre. La campaña electoral ha arrancado este domingo y promete una lucha sin cuartel entre dos candidatos: el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el apoyado por Trump, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Las encuestas más recientes muestran un margen muy estrecho a favor de Lula que va desde un escaso 1 % hasta un máximo del 6,5 %. Estos datos corresponden a la segunda vuelta. En la primera, Lula gana con ventaja, pero no alcanza la mayoría en ningún caso.

Trump recibió en mayo a Bolsonaro en el Despacho Oval. Este encuentro fue interpretado como un espaldarazo político a la candidatura del senador, que busca posicionarse como heredero del proyecto político de su padre. El expresidente cumple condena de arresto domiciliario por su participación en el golpe de Estado de enero de 2023.

Operación 'Lanza del Sur'

El secretario de Guerra hizo referencia en sus declaraciones a los ataques perpetrados contra embarcaciones que presuntamente transportaban droga en el Caribe. "Queremos conseguir lo mismo en tierra. Por eso estamos trabajando con Ecuador y Colombia para traer la lucha al terreno".

La operación 'Lanza del Sur' comenzó en septiembre de 2025 bajo la coordinación del SOUTHCOM. Según la plataforma de investigación independiente InSight Crime, desde primeros de septiembre hasta la fecha se han contabilizado 66 ataques a embarcaciones presuntamente relacionadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. El número total de muertos se estima entre 215 y 220.

Las voces desde las filas demócratas denuncian que estos ataques son meros asesinatos. Los expertos consideran que el tráfico de Fentanilo y otras sustancias apenas se ve afectado porque los cárteles buscan rutas alternativas para salvar las barreras de vigilancia.

Washington afirma que el presidente puede ordenar los ataques cuando estos se dirigen contra organizaciones declaradas como 'narcoterroristas' si se convierten en una amenaza inminente para la seguridad nacional. Para el Departamento de Defensa, estas acciones son "operaciones militares de autodefensa" contempladas dentro del Título 10 del código que regula la autoridad presidencial.

La lucha en el mar plantea cuestiones inquietantes: desde el mes de enero se han perdido embarcaciones no directamente relacionadas con el narcotráfico. Según The New York Times, unos pescadores ecuatorianos supervivientes de un naufragio denunciaron haber sido atacados por embarcaciones civiles.

Según ellos, los tripulantes eran "gringos" no identificados, hablaban inglés y usaban drones para atacarles. Declararon que los sacaron del agua, los interrogaron y los entregaron a la Marina salvadoreña.

La investigación del medio muestra que tres pesqueros ecuatorianos fueron seguidos por aviones no registrados en ningún organismo estadounidense. Uno de los pesqueros objeto del seguimiento desapareció pocos días después.

Existe la posibilidad de que Estados Unidos u otro ejército hayan llevado a cabo ataques clandestinos contra embarcaciones en la región. Se especula con la posibilidad de que se estén utilizando mercenarios o equipos militares privados con 'patente de corso' concedida por el Pentágono para atacar embarcaciones de narcotraficantes en la región.