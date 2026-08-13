La controvertida evacuación del Air Force One: Trump escapó en un camión de cátering con su séquito dejando a Rubio a bordo

Medios, políticos y asociaciones de prensa han criticado la falta de transparencia y el riesgo asumido por los no informados durante la operación.

La polémica creció cuando se supo que figuras como Marco Rubio y Scott Bessent permanecieron en el avión, mientras Trump y su séquito íntimo partían en otra aeronave.

La operación dejó a altos funcionarios y periodistas a bordo del avión como señuelos, sin informarles del verdadero plan de seguridad.

Donald Trump fue evacuado en secreto de Ankara ante una amenaza creíble de atentado iraní, utilizando un camión de cátering para escapar del Air Force One.

La revelación de que el presidente de EEUU, Donald Trump, fue evacuado en secreto desde su avión oficial en Ankara por temor a un atentado de Irán y regresó desde Turquía ha levantado controversia. Representantes políticos y de la prensa piden explicaciones por una operación que usó a la prensa y a altos funcionarios de la Casa Blanca como señuelos sin su consentimiento.

El incidente ocurrió el pasado julio, al término de la cumbre de la OTAN. El Servicio Secreto informó de una "amenaza creíble" de atentado iraní contra el presidente estadounidense. Esto le obligó tanto a él como a su comitiva a renunciar a su nuevo avión que recibió como regalo de Catar y a usar el antiguo Air Force One, teóricamente más seguro.

Según CNN, la inteligencia estadounidense había recibido información fehaciente del preparativo de un atentado con "un misil guiado disparado mediante un lanzador portátil". El conocimiento "preciso" del que disponía Irán de los movimientos de Trump, informa la cadena, hizo necesario el cambio de aviones.

Sin embargo, tras abordar el Air Force One, Trump fue evacuado dentro del compartimento de un camión de cátering acoplado al avión y conducido a otra aeronave desde la que viajaría finalmente hasta una base aérea de Reino Unido. El personal y los periodistas que embarcaban en ese momento no fueron informados.

El Washington Post revela ahora que Trump se hizo acompañar por su séquito íntimo, como su jefe de Gabinete Dan Scavino y Natalie Harp, la asistente que publica sus posts de Truth Social, pero dejó a bordo del avión señuelo a miembros clave del gobierno estadounidense. Marco Rubio, Secretario de Estado, y Scott Bessent, Secretario del Tesoro, se encontraban entre ellos.

El Secretario de Defensa Pete Hegseth sí viajó con Trump en el avión de escape, un C-32A de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Pero esto era necesario para no levantar sospechas, porque esta aeronave, el Air Force Two, acompaña al avión presidencial y transporta a figuras clave, como en este caso el jefe del Pentágono.

Donald Trump, Marco Rubio y Scott Bessent en el G7 REUTERS/Evelyn Hockstein

Se desconoce si todos los miembros del gabinete presidencial estaban informados de la operación en el momento de realizarse. A las preguntas de la prensa, el propio Trump le ha restado importancia, asegurando que se limitó a seguir las instrucciones del Servicio Secreto.

"Yo sólo sigo sus instrucciones. Actúo bajo la supervisión del Servicio Secreto y del Ejército. Hago lo que me dicen", manifestó. También negó haber puesto en peligro a las personas que quedaron en el Air Force One. "El avión en el que volé corría mayor riesgo, era el que probablemente atacarían".

La respuesta del presidente de EEUU, no obstante, soslaya el hecho de que precisamente la operación tenía por objetivo persuadir a los potenciales atacantes de que seguía a bordo del Air Force One. El viaje desde Ankara hasta la base de Mansfield tuvo que realizarse con las persianas de las ventanillas bajadas para dificultar la localización del avión en el cielo nocturno.

El presidente Donald Trump recibe al emir de Catar , Tamim bin Hamad Al Thani, en el viejo Air Force One durante una escala para respostar. Evelyn Hockstein. Reuters.

"Cualquier presidente importante recibe muchas amenazas. Los que no son importantes no reciben amenazas", aprovechó para jactarse Trump. "Y creo que yo soy el que más. Nadie ha hecho más que yo en casi seis años". Varios medios recogieron que Bill Clinton realizó una operación parecida con un avión señuelo en el año 2000.

Sin embargo, como revela en el Washington Post la periodista Susan Page, que estuvo presente en aquella ocasión, tanto los oficiales como el servicio de prensa de la Casa Blanca explicó a los periodistas y acompañantes lo que iba a ocurrir. "Éramos conscientes del riesgo que suponía acompañar al presidente", rememora.

Reproches de políticos y periodistas

El hecho de que los informadores hayan sido usados como maniobra de distracción ante un posible atentado ha llevado al Comité para la Protección de los Periodistas de América a recordar que el Gobierno de EEUU está obligado a informarles de "riesgos creíbles" y a no ponerlos "innecesariamente en peligro".

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha solicitado a la administración Trump trabajar conjuntamente en "un protocolo para manejar las situaciones extraordinarias de seguridad que se puedan presentar en el futuro".

Las críticas más duras, no obstante, han llegado desde el Partido Demócrata. Su portavoz en el Senado, Chuck Schumer, ha reclamado que la Casa Blanca informe "de inmediato" sobre la operación. "Es inaceptable que se haya mantenido al Congreso a ciegas y que nos hayamos enterado de esta seria amenaza por la prensa".

"El presidente Trump ha puesto a los hijos e hijas de América en peligro al meterse en una guerra innecesaria e imprudente, y esta administración se ha negado repetidamente a brindar al Congreso y al público la imprescindible transparencia que merecen", ha lamentado Schumer.

Otros han sido aún más duros. "Trump se escabulle en un camión de cátering dejando en un avión aparentemente bajo el objetivo de un ataque a la prensa y a su propio equipo", clamaba JB Pritzker, el gobernador de Illinois. "Poner en peligro a la gente para salvarse a sí mismo: eso es lo que es Donald Trump".

Sin embargo, el más disgustado a estas alturas no sería otro que el propio presidente, según plantea en CNN Alyssa Farah Griffin, antigua Directora de Comunicaciones de Trump. "Odia estas cosas", afirmó. "Cuando tuvo que meterse en el búnker de la Casa Blanca, exigía salir inmediatamente para demostrar que no tenía miedo".