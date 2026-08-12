Tras el terremoto de magnitud 7,4 del lunes, Colombia lucha contrarreloj por rescatar a los supervivientes bajo los escombros. Los fallecidos ascienden a 75 y las estructuras que han colapsado en el centro y el oeste del país se cifran en unas 243. No se han reportado españoles muertos o heridos, pero aún hay 164 en paradero desconocido.
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Exteriores reduce a 75 los españoles sin localizar en el terremoto de Colombia
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este miércoles que son 75 el número de ciudadanos españoles que no han podido localizar tras el terremoto de Colombia, sin constar tampoco heridos ni fallecidos nacionales.
El jefe de la diplomacia española detalló en un primer momento que su departamento tenía contabilizadas a 164 personas de nacionalidad española que estaban en paradero desconocido en Colombia tras el terremoto que sufrió el país este lunes. Hasta la fecha, el seísmo ha dejado al menos 181 muertos y 2.600 heridos, según un último balance ofrecido por el presidente colombiano Abelardo De La Espriella.
En un audio distribuido a los medios, Albares también ha anunciado que el Gobierno español, a través de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), va a movilizar "de manera inmediata" un primer paquete de un millón de euros "para atender las necesidades más básicas después del terremoto del pueblo hermano de Colombia".
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Los muertos en el terremoto de Colombia ascienden a 254
Los fallecidos por el sismo que tuvo lugar el lunes en Colombia superan ya los 250, siendo la población más castigada Pereira con 101 muertos, seguida por Cali con unos 95, según informa Reuters.
El terremoto de magnitud 7,4 ha causado el colapso de cientos de edificios y los equipos de rescate se encuentran realizando labores de búsqueda de supervivientes entre los escombros.
Por su parte, el recién investido Ejecutivo de Abelardo de la Espriella cifra la tragedia en 188 muertos y 2.000 heridos.
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La UE destinará 2 millones de euros a apoyar a Colombia tras el terremoto
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea se prepara para movilizar 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia.
"Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está prestando su apoyo a Colombia en todo lo posible. Vamos a destinar 2 millones de euros para ayudar a las comunidades de las zonas más afectadas", ha asegurado la mandataria europea en redes sociales.
As search and rescue operations continue, the EU is supporting Colombia wherever possible.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 12, 2026
We are making €2 million available to support communities in the most affected areas.
Following Colombia’s activation of the Civil Protection Mechanism, we are working to match aid to…
Von der Leyen ha añadido que Colombia ha activado el Mecanismo de Protección Civil, que facilita el despliegue de ayuda mutua entre los socios de la UE y en otras partes del mundo en casos de desastres naturales, crisis sanitarias o conflictos.
"Tras la activación por parte de Colombia del Mecanismo de Protección Civil, estamos trabajando para adaptar la ayuda a las necesidades sobre el terreno. Esta es la solidaridad europea", ha concluido.
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De la Espriella agradece el apoyo de la Casa Real y expresa su preocupación por los españoles desaparecidos
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha agradecido las palabras de "solidaridad" y "cercanía" de la Casa Real tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al país, al tiempo que ha expresado su preocupación por los españoles desaparecidos.
"Agradezco profundamente a la Casa Real sus palabras de solidaridad y cercanía con Colombia en estas horas de dolor" y ha asegurado compartir la "preocupación por cada una de las personas que aún permanecen desaparecidas, incluidos los ciudadanos españoles".
La publicación del líder latinoamericano, en la que defiende que España y Colombia "están unidas por profundos lazos históricos y humanos que hoy se hacen aún más presentes", responde a un mensaje de la Casa Real que trasladaba la "profunda solidaridad" y "apoyo" a Colombia.
"Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes", agregaba la publicación.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que había un total de 164 personas de nacionalidad española que están en paradero desconocido en Colombia tras el terremoto, pero que no existe constancia ni de heridos ni de fallecidos nacionales.
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Colombia recibirá ayuda internacional para responder a la emergencia por el terremoto
Colombia recibirá ayuda internacional de Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Perú para atender la emergencia provocada por el terremoto que sacudió varias zonas del país y que deja al menos 250 muertos según las autoridades departamentales.
"Ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia", ha dicho el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, quien destacó que varios países han ofrecido equipos de rescate, ayuda humanitaria y recursos económicos.
La situación contrasta con la incertidumbre que había rodeado hasta ahora la llegada de asistencia internacional, ya que Naciones Unidas señaló que no había recibido una solicitud oficial de Colombia.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, luego del sismo que afectó varias zonas del país, la Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional para solicitar apoyo en la atención a la emergencia que permita contrarrestar los puntos críticos con mayor afectación y desastre", ha señalado por su parte la Cancillería en su cuenta de X.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, luego del sismo que afectó varias zonas del país, la Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional para solicitar apoyo en la atención a la emergencia que permita contrarrestar los puntos críticos con mayor afectación… pic.twitter.com/yH2EOPUfBs— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 12, 2026
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Horas críticas en Colombia para encontrar supervivientes bajo los escombros: "Estamos a la espera de un milagro "
Los equipos de rescate excavaban este martes entre toneladas de escombros en el oeste de la geografía de Colombia y, cada cierto tiempo, levantaban las manos hacia arriba. Es el gesto para pedir silencio y tratar de escuchar a los posibles supervivientes atrapados bajo los edificios derrumbados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país andino.
El seísmo, el más devastador que ha sufrido Colombia en lo que va de siglo, como confirmó en las primeras horas el director general del Servicio Geológico Colombiano (SGC), golpeó el corazón cafetero del país y dejó a su paso bloques de viviendas, casas, colegios y centros sanitarios con graves daños, inclinados o completamente derrumbados.