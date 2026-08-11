El terremoto en Colombia deja al menos 224 muertos, mientras Exteriores cifra en 164 los españoles desaparecidos

Las claves

Las claves Generado con IA El terremoto en Colombia ha causado al menos 224 muertos y 668 heridos, con 165 edificios colapsados, siendo Cali la ciudad más afectada. El Ministerio de Exteriores español cifra en 164 los españoles no localizados tras el sismo de magnitud 7,4. Equipos de emergencia y voluntarios siguen buscando supervivientes entre los escombros, manteniendo la esperanza de rescatar a personas con vida. Se han desplegado 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad en Cali tras reportes de saqueos y se ha impuesto toque de queda en Cali y Pereira.

La última actualización de fallecidos tras el movimiento terrestre en Colombia eleva el número a 224 personas y la cantidad de heridos asciende a 668, según datos compartidos por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Por lo que respecta a daños materiales, son 165 los edificios que han colapsado. Cali es la ciudad en la que más bajas han reportado, siendo el total de muertos de 85 personas.

#ComunicadoOficial | A casi 24 horas del #terremoto, la magnitud de la emergencia se concentra especialmente en las ciudades capitales.



El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia. 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 %… pic.twitter.com/CC3X1PQgp6 — Asocapitales (@Asocapitales) August 11, 2026

La cifra de los españoles no localizados en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 del lunes es de 164 personas, según ha comunicado el ministro de Exteriores, José Luis Albares.

Asimismo, ha asegurado que su Ministerio no tiene la cifra de heridos ni fallecidos nacionales, por lo que no puede afirmar nada en este sentido.

Lo ha comunicado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Ceuta tras entrevistarse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, donde ha detallado que desde los servicios consulares ha podido establecer contacto con todos los españoles de un primer censo de nacionales que se encuentran en Colombia, salvo con 164.

En este contexto, ha pedido a los españoles que están en el país o a sus familiares que contacten con la Embajada o el Consulado General para informar de su estado.

"En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la embajada y el consulado en Colombia, van a encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto allí, en Bogotá, como también en la unidad de crisis que está ya movilizada aquí en el ministerio", ha dicho el jefe de la diplomacia española.

Supervivientes bajo los escombros

Desde Colombia, los equipos de emergencia, junto con la policía, el ejército y grupos de voluntarios, han estado escarbando toda la noche. A veces con excavadoras, a veces con sus propias manos.

Los equipos todavía mantienen la esperanza de que, además de encontrar cadáveres, todavía puedan rescatar a algún superviviente.

José Fernando Usma, jefe de búsqueda y rescate de la delegación de Quindío de la Cruz Roja Colombiana, ha afirmado este martes que los equipos de rescate habían detectado sonidos que podrían significar la presencia de supervivientes bajo los escombros.

Además, ha indicado que estaban evaluando las estructuras dañadas y retirando los escombros para llegar a las personas atrapadas.

"Todavía disponemos de un amplio margen de tiempo. Nos quedan aproximadamente 24 horas más para mantener la esperanza de encontrar vida", ha informado.

Mientras tanto, muchos vecinos de ciudades como Cali —una de las más afectadas— se han unido a los trabajos de rescate.

Es el caso de Carmen Yasmin García, de 43 años. La mujer ha informado a Reuters que su grupo ha rescatado a siete personas de un edificio derrumbado, pero que otras cuatro, además de un perro, seguían atrapados.

"Hace un momento se oían arañazos, pero ahora no oímos nada. Seguimos teniendo fe en que el perro este vivo y en que podamos sacar a estas personas", ha asegurado García a la agencia.

"Necesitamos gente con palos y palas; cuanta más gente eche una mano, mejor", ha reiterado.

Mientras tanto, muchos de los vecinos de Carmen se refugian en las calles puesto que decenas de los edificios de la ciudad han quedado destruidos o inservibles.

Incluso, los centros sanitarios se están viendo obligados a atender a sus pacientes en la calle, después de que varias de las plantas superiores de uno de los hospitales de la ciudad se derrumbaran sobre sí mismas, según ha informado la directora del hospital, Irne Torres Castro, a la cadena de televisión Caracol.

Fuerzas de seguridad en Cali

Después de que varios vecinos hayan informado de saqueos, el presidente Abelardo De La Espriella, que asumió el cargo hace apenas unos días, ha afirmado que 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad se desplegarán en Cali.

Asimismo, tanto Cali como Pereira ha impuesto toques de queda el lunes por la noche.

"Nuestra intención es cooperar en todo lo que sea necesario. Aquí no hay distinciones ni divisiones ideológicas cuando se trata de defender a nuestro pueblo o de mostrar solidaridad", ha declarado De La Espriella ante los medios de comunicación.