El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha anunciado este lunes la donación de 500.000 dólares a Colombia para atender la emergencia por el terremoto que ha sacudido gran parte del país.

En una nota de prensa, el banco ha explicado que los recursos llegarán a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a apoyar las acciones de atención humanitaria que se requieren en estos momentos.

"Nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas. Quiero agradecer a las autoridades colombianas por su liderazgo y por convocarnos a todos a trabajar unidos por la pronta recuperación de las zonas afectadas del país", ha asegurado Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en la nota de prensa.