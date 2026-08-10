La magnitud ha sido de 7,4, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas). El director del SGC, Julio Fierro Morales, asegura que es "el episodio más fuerte" que ha sentido Colombia desde 1979.
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Estados Unidos destina 15,5 millones de dólares a Colombia tras el terremoto
El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en varias regiones del país, destinados a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo.
La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que está preparado para apoyar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, mientras evalúa las necesidades sobre el terreno.
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Suiza expresa su solidaridad con Colombia y ofrece asistencia
El presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha expresado su solidaridad con Colombia tras el terremoto que ha sacudido el país este lunes, y ha ofrecido asistencia si el pueblo colombiano la necesitara.
"Nuestros pensamientos están con el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sacudido hoy el país", ha señalado el presidente helvético en su cuenta oficial en X.
#Colombia | Our thoughts are with the people of 🇨🇴 in the wake of the earthquake that hit today.— Guy Parmelin (@ParmelinG) August 10, 2026
To the victims, their families, and the emergency teams working on the ground: 🇨🇭 stands in solidarity with you.
We are following the situation closely, ready to support if help…
"Seguimos de cerca la situación y estamos preparados para prestar apoyo si fuera necesario", ha agregado Parmelin.
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La ONU asegura estar preparada para ayudar a Colombia tras el terremoto
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha afirmado este lunes a través de su portavoz adjunto que el organismo está "preparado" para prestar asistencia a Colombia "en lo que sea necesario" tras el terremoto que ha sacudido el país suramericano.
"Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario", ha expresado el vocero adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria desde Nueva York.
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Von der Leyen traslada su apoyo a Colombia y anuncia la movilización de Copernicus
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha trasladado su apoyo a Colombia este lunes después del terremoto que ha sufrido el país y que ya deja, por lo menos, 111 muertos.
A través de sus redes sociales, la dirigente ha remarcado que "el corazón de Europa está con los colombianos", a la vez que ha informado de que Bruselas ha movilizado Copernicus, el sistema de satélites europeo, para ayudar con las operaciones de rescate.
Tonight, Europe’s heart is with the people of Colombia after the terrible earthquake in the Chocó region.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 10, 2026
We have already mobilised Copernicus, our satellite service, to help with rescue operations.
And we are ready to provide more support.
Estamos con ustedes. 🇪🇺🇨🇴
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Guatemala ofrece su apoyo a Colombia por los terremotos y reitera que siguen la situación con preocupación
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, ha expresado este lunes su preocupación por el terremoto que ha asolado Colombia y ha ofrecido su apoyo al país sudamericano.
"Estamos siguiendo con mucha preocupación y pesar la situación que ha generado el sismo de esta mañana en la república de Colombia", ha afirmado el mandatario guatemalteco en el marco de su habitual rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno.
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El CAF anuncia que donará 500.000 de dólares a Colombia para atender la emergencia por el terremoto
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha anunciado este lunes la donación de 500.000 dólares a Colombia para atender la emergencia por el terremoto que ha sacudido gran parte del país.
En una nota de prensa, el banco ha explicado que los recursos llegarán a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a apoyar las acciones de atención humanitaria que se requieren en estos momentos.
"Nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas. Quiero agradecer a las autoridades colombianas por su liderazgo y por convocarnos a todos a trabajar unidos por la pronta recuperación de las zonas afectadas del país", ha asegurado Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en la nota de prensa.
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Feijóo lamenta la perdida de vidas humanas por el terremoto en Colombia y traslada su "cariño y solidaridad" a todos los colombianos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado "profundamente" la pérdida de vidas humanas y los daños provocados por el terremoto que ha afectado a Colombia.
En su cuenta de X, el líder de los populares ha trasladado su cariño y solidaridad a todos los colombianos, especialmente a las familias de las víctimas del seísmo "en estos momentos de dolor, tristeza e incertidumbre".
Lamento profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños provocados por el terremoto que ha afectado a Colombia.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 10, 2026
En estos momentos de dolor, tristeza e incertidumbre quiero trasladar mi cariño y solidaridad a todos los colombianos, especialmente a las familias de las…
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Exteriores confirma que no hay constancia de españoles afectados por el terremoto en Colombia
La embajada de España en Colombia y el Consulado General junto con la Red de consulados honorarios están activados y siguiendo la situación en Colombia tras el terremoto que ha arrasado parte del país y ha dejado al menos 111 muertos, según fuentes del Ministerio de Exteriores.
Las mismas fuentes han informado de que no hay constancia de que haya españoles afectados. Además, han recomendado a los españoles en Colombia seguir en todo momento "las indicaciones de las autoridades locales y la información y contactos en las redes sociales de la embajada de España y del Consulado General".
Los teléfonos de emergencia son: +573164733216 y +34 910001249.
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Portugal transmite sus condolencias y su solidaridad a Colombia por el terremoto
El presidente de Portugal, António José Seguro, ha trasmitido este lunes sus condolencias y solidaridad a Colombia tras el terremoto que sacudió este lunes gran parte del país latinoamericano y que ha dejado al menos 111 fallecidos.
"En su nombre personal y en nombre del pueblo portugués, el Presidente de la República manifiesta su solidaridad con el pueblo colombiano, presentando sentidas condolencias a las familias de las víctimas y transmitiendo el deseo de una rápida recuperación a todos los heridos", ha escrito su gabinete en un comunicado.
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República Dominicana se solidariza con Colombia y lamenta las víctimas
El Gobierno de República Dominicana ha mostrado este lunes su solidaridad con el pueblo y las autoridades de Colombia tras el terremoto que ha afectado a gran parte de ese país, a la vez que ha lamentado las víctimas y los daños ocasionados.
"Lamentamos profundamente las víctimas y los daños ocasionados, y seguimos de cerca la evolución de esta situación", ha indicado la Cancilleria dominicana en un mensaje en su cuenta de la red social X.
El Gobierno dominicano expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República de Colombia ante el terremoto registrado hoy en varias zonas del país.— Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) August 10, 2026
Lamentamos profundamente las víctimas y los daños ocasionados, y seguimos de cerca la evolución de esta situación.
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"España está con Colombia": Sánchez traslada su cariño y solidaridad a los colombianos tras el terremoto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este lunes su "cariño y solidaridad" a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el país y que ha causado al menos 111 muertos.
"Todo nuestro cariño y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto que ha golpeado al país", ha escrito Sánchez en la red social X, donde ha asegurado que el pensamiento de España está "con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas".
Todo nuestro cariño y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto que ha golpeado al país.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 10, 2026
Nuestro pensamiento está con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas.
España está con Colombia en estos momentos tan difíciles. https://t.co/Wd5CTvCMlP
"España está con Colombia en estos momentos tan difíciles", ha añadido el jefe del Ejecutivo.
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La cifra de muertos tras el terremoto en Colombia asciende a 111: hay 87 heridos
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella ha aumentado la cifra de muertos tras el terremoto en Colombia a 111 personas. Además, hay 87 heridos.
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Macron traslada sus condolencias al pueblo colombiano y muestra su solidaridad con los equipos de rescate
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha trasladado sus condolencias al pueblo colombiano, golpeado este lunes por un terremoto de que ha causado al menos 80 muertos, al tiempo que ofreció su ayuda al Gobierno de ese país.
"Frente al terrible seísmo que ha golpeado Colombia, envío, en nombre de Francia, mi afecto más sincero al pueblo colombiano", ha escrito Macron en la red social X.
Face au terrible séisme qui a frappé la Colombie, j’adresse, au nom de la France, mes pensées les plus sincères au peuple colombien.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 10, 2026
Je pense aux victimes, à leurs familles, aux blessés et à toutes celles et ceux qui ont été touchés par cette catastrophe.…
El presidente francés ha enviado sus condolencias "a las víctimas, a sus familiares, a los heridos y a todos los afectados por esta catástrofe".
"Nuestra solidaridad se dirige también a los equipos de rescate y a todos los que trabajan, con valentía, para ayudar a la población siniestrada", ha agregado.
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De Marc Anthony y Maluma al comunicado urgente de Shakira: los famosos se vuelcan con el terremoto de Colombia
Colombia vive una de las jornadas más devastadoras de su historia reciente tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, según el Centro Sismológico Euro‑Mediterráneo (EMSC).
El seísmo, con epicentro en San José del Palmar -localidad del sureste del departamento de Chocó, en la región del Pacífico-, ha dejado al menos 74 muertos, decenas de heridos y un número aún indeterminado de edificios derruidos en varias ciudades del noroeste y centro del país.
Desde que se ha conocido la desgracia muchas han sido las celebridades que no han dudado en postear mensajes de apoyo, de ánimo y de esperanza, en un momento muy delicado para el país colombiano.
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Asciende a 82 el número de muertos por el terremoto en Colombia
La cifra de muertos tras el terremoto de Colombia ha ascendido hasta las 82 víctimas.
El mayor número de víctimas mortales se registró en la provincia occidental de Risaralda, en la región cafetera de Colombia, donde el gobernador Juan Diego Patiño, en declaraciones telefónicas a Caracol Televisión, informó de 42 fallecidos.
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Zelenski muestra su solidaridad con Colombia después del terremoto: "Toda pérdida de vida es trágica"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha expresado este lunes su solidaridad con Colombia por el terremoto que ha dejado al menos 77 muertos en el centro y oeste del país.
"Nuestras condolencias a las familias de aquellos que han perdido sus vidas y a todos los afectados. Toda pérdida de vida es trágica", ha escrito el dirigente en sus redes sociales.
"Expresamos nuestro completo apoyo y solidaridad al pueblo de Colombia y a todos los impactados por este desastre. Instamos a que todos los que en el mundo puedan apoyar a la gente y países afectados ahora den un paso al frente y ayuden", ha subrayado.
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Cuba muestra sus "sentidas condolencias" y "solidaridad" con Colombia tras el terremoto
El Gobierno de Cuba ha expresado sus "sentidas condolencias" y "solidaridad" a Colombia tras el terremoto que ha sacudido a gran parte del país y que ha dejado, según los últimos datos, 77 muertos.
"Expresamos sentidas condolencias al pueblo y al Gobierno de Colombia, ante la pérdida de vidas humanas, heridos y graves daños ocasionados por el sismo de gran magnitud que tuvo lugar en el departamento del Chocó", ha escrito el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en redes sociales.
Expresamos sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de #Colombia, ante la pérdida de vidas humanas, heridos y graves daños ocasionados por el sismo de gran magnitud que tuvo lugar en el Departamento del #Chocó— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 10, 2026
Cuente el hermano pueblo colombiano con la solidaridad y… pic.twitter.com/HrR6SU5Hs7
El jefe de la diplomacia cubana ha afirmado en su mensaje que "cuente el hermano pueblo colombiano con la solidaridad y disposición de Cuba en estos momentos de dolor".
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Panamá ofrece su colaboración a Colombia en lo que sea necesario tras el terremoto
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha ofrecido este lunes a Colombia su colaboración en lo que se necesite después de que un terremoto haya asolado el centro y el oeste del país.
"Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos", ha escrito el gobernante panameño en su cuenta de X.
Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos @AbelardoPTE 🙏🏻— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 10, 2026
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Venezuela muestra su solidaridad con Colombia con equipos de rescate y ayuda humanitaria
Venezuela ha ofrecido a Colombia enviar rescatistas y ayuda humanitaria al país después de un terremoto que ha dejado, según los últimos datos, 77 personas fallecidas.
"El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación", señala un comunicado oficial de la república venezolana.
En el texto, publicado en redes sociales por el canciller venezolano, Félix Plasencia, la Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expresa su "más profunda solidaridad y fraternidad" con el pueblo colombiano y el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
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El consulado de España en Bogotá está haciendo un seguimiento de la situación: no hay españoles fallecidos por el momento
El Consulado de España en Bogotá ha informado de que se mantiene pendiente del terremoto ocurrido en Colombia y de que se encuentra haciendo un seguimiento de la situación.
Además, han informado de que se encuentran en contacto con los consulados honorarios en la zona, por si hubiera españoles afectados.