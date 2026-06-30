Bukele, de némesis de Delcy a 'ángel de la guarda': Venezuela ya no se permite rechazar la ayuda de sus rivales como hizo Chávez

La intervención de Bukele ha generado reacciones encontradas en redes sociales, mientras la ONU coordina la llegada de 44 equipos internacionales y se denuncia la falta de recursos en las labores de rescate locales.

A diferencia de la negativa de Chávez en 1999 a recibir ayuda internacional, el gobierno venezolano actual ha decidido aceptar la colaboración, incluso de antiguos rivales políticos.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele envió un contingente de 300 rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela, gesto agradecido y coordinado públicamente por Delcy Rodríguez.

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 han sacudido Venezuela, dejando al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos, con estimaciones de hasta 50.000 víctimas.

Durante 94 angustiosos segundos, la tierra tembló el pasado miércoles en Venezuela. Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el centro y el norte del país con una energía inusitada. La tragedia azotó a una nación cuando trataba de salir de su peor crisis.

Las últimas cifras oficiales ascienden en la tarde de este lunes a 1.719 muertos y 5.035 heridos, aunque la ONU advierte de que el número total de víctimas podría llegar hasta 50.000. La zona más afectada es el estado costero de La Guaira, donde el Gobierno reconoce más de 350 edificios derrumbados o dañados.

Menos de cuatro horas después del desastre, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció en X que el primero de tres aviones con personal y equipos partía hacia Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, agradeció el gesto por el mismo medio y puso en marcha la coordinación con El Salvador para recibir la ayuda.

"La solidaridad entre nuestros pueblos es una fuerza invaluable en momentos como estos", declaró Rodríguez. Bukele, aliado de Washington y enemigo declarado del chavismo, tendía la mano al régimen que un día calificó como "tiránico" y este aceptó gustoso la oferta.

La gravedad de la situación hace que el Gobierno venezolano no tenga más remedio que olvidar el abismo político que lo separa del salvadoreño. No se puede permitir el lujo de rechazar ninguna ayuda.

Existe un precedente en el tiempo que ahora se recuerda: entre el 15 y el 17 de diciembre de 1999, las lluvias torrenciales sobre la cordillera de la Costa produjeron inundaciones y aludes de barro que arrasaron la misma región de La Guaira. Tres poblaciones desaparecieron bajo el lodo.

Nunca se publicaron las cifras oficiales de víctimas, pero algunas estimaciones hablaron de entre 10.000 y 30.000 muertos. Cuando Estados Unidos envió 450 militares y maquinaria para restablecer las comunicaciones, el presidente Hugo Chávez rechazó la ayuda y obligó a volver al contingente enviado desde Washington.

Chávez justificó la decisión argumentando que Venezuela no aceptaría una "ocupación militar extranjera" bajo ninguna forma, aunque fuera humanitaria. Sus opositores denunciaron que el mandatario anteponía su ideología a las necesidades del pueblo.

En esta ocasión, Rodríguez ha preferido no repetir el error de uno de sus antecesores, incluso tratándose de alguien que, como Bukele, tuvo una intervención decisiva en la caída del dictador Nicolás Maduro.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en los actos de inauguración de la nueva sede de la Fiscalía General de El Salvador Camilo Freedman. Europa Press.

En marzo de 2025, el presidente Donald Trump deportó a El Salvador a 252 migrantes venezolanos acusados, en algunos casos sin pruebas, de pertenecer al cártel del Tren de Aragua. Bukele aceptó acogerlos por un año en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la famosa megacárcel, a cambio de recibir seis millones de dólares.

Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, denunció el ingreso de los migrantes venezolanos como un secuestro. Aseguró que el acto era una "flagrante violación de sus derechos humanos". Bukele respondió que la dictadura de Nicolás Maduro era una "tiranía".

En julio, el presidente salvadoreño negoció la devolución de los migrantes a Venezuela. A cambio, el Gobierno chavista liberó a algunos presos políticos y a 10 ciudadanos estadounidenses retenidos en cárceles venezolanas.

Algunos analistas estiman que este episodio dejó a Maduro sin escudo protector contra la intervención estadounidense. Era un paso previo necesario para poner en marcha la operación Determinación Absoluta que lo llevó hasta una cárcel de Nueva York.

Pero la presidenta encargada ha preferido olvidar las viejas rencillas y aceptar la generosa oferta de su rival. Aunque no hay cifras oficiales, los 300 efectivos del contingente salvadoreño lo hacen uno de los más numerosos que han acudido en ayuda de sus "hermanos" venezolanos.

Reacciones en las redes

Bukele se ha mostrado muy activo en las redes alrededor de la tragedia: desde que ocurrieron los terremotos ha publicado cerca de 40 mensajes relacionados con la actuación de los rescatistas salvadoreños.

En algunos citó los nombres de las personas encontradas con vida entre los escombros y publicó el sonido o las imágenes de escenas del rescate. También mostró los traslados al hospital. Incluso informó posteriormente sobre el estado de los heridos.

Hemos encontrado con vida a este perrito en Residencias Karina. No sabemos su nombre, pero se encuentra en muy buen estado de salud.



Si alguien es su dueño, por favor acérquese a nuestros equipos y muéstreles alguna fotografía o video en su celular para poder hacerle la entrega. pic.twitter.com/oHfzkskPIV — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

Los salvadoreños han podido seguir las intervenciones de los equipos enviados desde su país narradas desde la cuenta oficial del presidente. Algunos venezolanos lo han acusado de enviar rescatistas a su país para hacer publicidad en medio de la tragedia.

Otros han acogido favorablemente la acción del Gobierno salvadoreño. Entre ellos, hay muchos que le recomiendan no entregar las ayudas a las autoridades porque, dicen, podrían quedárselas.

Hacen que todo valga la pena…



¡Gracias! 🇸🇻🇻🇪 https://t.co/Btpos8Nwfy — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

El exministro chavista y periodista Andrés Izarra, declaró este domingo en X que "Bukele usa el terremoto venezolano para promover su imagen mientras hunde a Delcy". Asegura que capitaliza el trabajo de sus rescatistas para poner en evidencia "el desastre del manejo político de la tragedia por parte de Delcy".

Destaca la osadía de la presidenta encargada de agradecer la intervención de El Salvador en la misma red X que estaba bloqueada para los demás venezolanos.

La generosidad del presidente salvadoreño le ha reportado duras críticas de sus opositores. Denuncian el envío de personal y material cuando el propio país tiene serias deficiencias sanitarias, según declaran. Sin embargo, el apoyo popular es amplio.

Después de intensas horas de trabajo conjunto, Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, ha sido rescatado con vida del edificio OPP 25, en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira.



Este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de… https://t.co/Q365IECCUV pic.twitter.com/NTeqQWCNKr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

Aunque la intervención de Bukele pudiera tener tintes de operación mediática, es cierto que se parece a otras similares ordenadas en tragedias anteriores. Tras el terremoto que sacudió el sur de Turquía en 2023, El Salvador envió equipos de rescate y enseres a la zona.

También se volcó en ayuda de Costa Rica, durante las inundaciones de noviembre de 2024. Ese mismo año, puso a disposición del Gobierno español un equipo de 300 rescatistas para participar en las labores de reconstrucción tras las inundaciones provocadas por la DANA de Valencia, pero la oferta fue rechazada.

La ONU coordina los esfuerzos internacionales de ayuda. Los datos disponibles este lunes indican que en Venezuela se han desplegado 44 equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano (USAR), 2.245 especialistas y 140 perros entrenados para la búsqueda de supervivientes.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que los daños físicos directos producidos por los terremotos pueden representar un 6 % del PIB venezolano. Según el organismo, 2,1 M de personas estuvieron expuestas a las sacudidas más violentas de los seísmos.

Las crónicas que llegan desde los lugares de la tragedia denuncian la falta de medios y la pasividad de las autoridades. En muchos casos, son los propios vecinos quienes, con herramientas improvisadas o sus manos desnudas, trabajan entre las ruinas buscando supervivientes.