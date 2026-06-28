Terremoto en Venezuela, en directo | Apoyo de 24 países, 521 toneladas de suministros, 2741 rescatistas y 86 equipos caninos: el mundo se vuelca con Venezuela
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Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden el centro de Venezuela y golpean con intensidad Caracas
Trump declara que la cifra de muertes por los terremotos de Venezuela es "devastadora": de 10.000 a 100.000 víctimas
Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han sacudido este jueves el centro de Venezuela, temblores que se han sentido en gran parte del país e incluso en Colombia, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El Gobierno de Venezuela ha elevado a al menos 920 los muertos y a 3.360 los heridos por estos sismos.
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Exteriores eleva a nueve la cifra de españoles fallecidos debido a los terremotos de Venezuela
En la mañana de este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado a nueve la cifra de españoles fallecidos debido a los terremotos de Venezuela, mientras que 131 siguen desaparecidos.
Según los últimos datos del Gobierno venezolano, hay 1.430 muertos, 3.238 heridos y, al menos, 3.142 familias damnificadas.
El ministerio español insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.
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Apoyo de 24 países, 521 toneladas de suministros, 2741 rescatistas y 86 equipos caninos: el mundo se vuelca con Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado esta madrugada de toda la ayuda recibida tras los seísmos producidos en el país.
"Hemos recibido apoyo de 24 países de la comunidad internacional, que han enviado 521 toneladas de insumos, 86 equipos caninos y más de 2741 integrantes de personal de búsqueda, rescate y apoyo, quienes ya se encuentran integrados con nuestros equipos", ha explicado.
Hemos recibido apoyo de 24 países de la comunidad internacional, que han enviado 521 toneladas de insumos, 86 equipos caninos y más de 2741 integrantes de personal de búsqueda, rescate y apoyo, quienes ya se encuentran integrados con nuestros equipos. pic.twitter.com/LpHxFMkiYd— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026