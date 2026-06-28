Terremoto en Venezuela, en directo | Apoyo de 24 países, 521 toneladas de suministros, 2741 rescatistas y 86 equipos caninos: el mundo se vuelca con Venezuela

En la mañana de este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado a nueve la cifra de españoles fallecidos debido a los terremotos de Venezuela, mientras que 131 siguen desaparecidos.

Según los últimos datos del Gobierno venezolano, hay 1.430 muertos, 3.238 heridos y, al menos, 3.142 familias damnificadas.

El ministerio español insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.