En La Guaira, “la zona cero” de los terremotos, resuena el coro desesperado de los nombres de los desaparecidos

La comunidad se organiza para proteger sus pertenencias y rescatar a sobrevivientes ante la insuficiente respuesta de los socorristas.

Las deficiencias estructurales de los edificios, denunciadas por años, agravaron los daños y la cantidad de víctimas.

La devastación en la zona cero es casi total, con edificios colapsados, carreteras agrietadas y habitantes esperando buses para huir del área afectada.

Familiares y vecinos de La Guaira buscan desesperadamente a desaparecidos entre los escombros tras los terremotos del 24 de junio.

"Kenyerson", "Diego", "Andrea", "Ángel", "Dylan"... El coro desesperado de nombres se repite una y otra vez entre las montañas de escombros que ocupan espacios donde antes había edificios, vida. Así buscan a los suyos los venezolanos en la zona más golpeada por los sismos registrados el pasado 24 de junio, el estado costero de La Guaira.

En la “zona cero”, por ser según el Gobierno la más afectada, el daño generado por el doblete sísmico que sacudió a Venezuela este miércoles solo se puede medir en los gritos de familiares, amigos y voluntarios que no se rinden y escarban entre columnas, placas, madera y cachivaches para encontrar a alguien con vida.

Es imposible cuantificar la devastación al divisar los destrozos en manzanas enteras, las carreteras agrietadas y el asfalto levantado, los enseres apilados como basura, la gente con maletas esperando buses para poder salir de la región y el llanto solitario de quienes caminan incrédulos ante tal escenario.

Terremoto en Venezuela.

Los “guaireños” no necesitan alzar la mirada para contemplar el horror que dejaron los terremotos, basta con respirar un poco para que penetre en el cuerpo el hedor a descomposición mezclado con el humo de los incendios generados por bombonas de gas en muchos de los edificios colapsados.

Damnificados de nuevo

“Kenyerson, hijo, necesitamos que grites”, decía Karina con la boca pegada a una grieta entre los escombros. Cuando ella hacía silencio para esperar la respuesta de su muchacho de 15 años, otra madre alzaba la voz y gritaba algún nombre. Todo ocurría entre las ruinas de uno de los complejos residenciales más grandes de la Misión Vivienda, el programa de asignación de hogares a personas damnificadas del Gobierno, en La Guaira.

Justo allí, en el sector donde se despliega la más grande cantidad de edificaciones de este programa está el epicentro del caos. Casi nada quedó en pie, y lo que aún se sostiene está lleno de grietas y agujeros inmensos generados por derrumbes parciales, lo que hace estos espacios inhabitables.

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Los sismos vividos en Venezuela expusieron, una vez más, las deficiencias en estas construcciones denunciadas ampliamente desde hace más de una década por organizaciones como Transparencia Venezuela, que ha documentado e investigado estas falencias, al advertir sobre la vulnerabilidad ante eventos sísmicos, problemas estructurales graves, como filtraciones severas, hundimientos y edificaciones levantadas en zonas de riesgo geológico.

Este jueves, a 24 horas de los sismos que sacudieron el país caribeño, esas denuncias se volvieron una realidad contada con cada persona fallecida y atrapada en los amasijos de concreto y que los propios familiares cuantifican en “miles”.

Edificio en La Guaira (Venezuela). Carolina Soto La Guaira (Venezuela).

El colapso

Yeisimar Hernández y Yorgenis Ramos murieron en uno de estos apartamentos y fueron encontrados abrazados a su hija de cinco años Iriangelis Villegas. Su familia tuvo que armarse de valor y conseguir amigos que los ayudaran a sacar los cuerpos de los tres, que luego estaban tirados en una acera tapados con cobijas y repletos de moscas a la espera de que alguien accediera a trasladarlos.

La hermana de Yeisimar aseguró que nadie quería ayudar a trasladar los cuerpos y que, mientras tanto, el sol los descomponía a la vista de todo el mundo.

Identificación de un fallecido, que permanece en medio de las calles de La Guaira (Venezuela). Carolina Soto La Guaira (Venezuela).

Al respecto, un funcionario de inteligencia policial, de los muchos que recorrían La Guaira, dijo que trataban de pasarlos a otro sitio para que desde allí los llevarán a una morgue, pero “eran demasiados” y “ellos muy pocos” para recoger los cadáveres que yacían en las aceras de toda la población.

Por esa misma razón, a lo largo de toda la población era posible este jueves encontrar muertos como Andrés Antonio Mejías Rodríguez, un abogado identificado por el carnet de su profesión que yacía en una esquina de la calle, mientras pasaban decenas de personas a su lado sin siquiera reparar en él, como quien se acostumbra a un mismo paisaje.

“Nosotros mismos”

Si bien el Gobierno nacional informó del despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad en La Guaira, y hacia el final de este jueves se comenzó a notar una presencia policial más activa, vecinos permanecieron en las puertas de sus viviendas en ruinas para garantizar que no los robaran, pues reportaron el saqueo de establecimientos comerciales que sufrieron daños y de casas destruidas o abandonadas por sus dueños.

Erick León contó que puso a su familia a salvo y luego regresó a hacer “guardia” en la puerta de su casa con su perro, pues no quiere perder lo poco que le quedó.

Un perro aguarda en la puerta de su vivienda en La Guaira (Venezuela), donde los saqueos están comenzando a producirse tras los terremotos. Carolina Soto La Guaira (Venezuela).

“Todos los vecinos de Caribe (barrio de La Guaira) vamos a seguir aquí cuidándonos nosotros mismos porque ha venido mucha gente a intentar entrar a las casas y a llevarse lo poco que hay, aunque esté en pedazos”, dijo.

La propia comunidad no solo cuida sus casas, sino que también es la que busca y rescata supervivienteso recupera cadáveres. Los residentes de La Guaira no esperaron a los socorristas, que en muchos casos siguen sin llegar, sino que empezaron a abrirse camino entre las paredes destrozadas para encontrar a los suyos.

Claudia Ruiz contó que desde la noche del 24 de junio los propios familiares de quienes viven en las edificaciones más alejadas del centro de La Guaira optaron por empezar las labores de búsqueda, para lo que emplean sus propias manos, ante la falta de martillos eléctricos, mandarrias o palas adecuadas para el tipo de escombro.

Ella, que sigue buscando los cuerpos de varios de sus vecinos, explicó que todos hacen lo que pueden para soportar el “olor a muerto” que despiden los cuerpos expuestos al inclemente sol de esta región costera y siguen escarbando y buscando “más gente”.

A las 19:00 pm (23:00 GMT) de este jueves el ministro de salud venezolano, Carlos Alvarado, reportó 4.300 heridos y “alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar” a los hospitales. Pero, para los vecinos de La Guaira, que llevan más de 24 horas incomunicados por falta de señal telefónica y encontrando cadáveres, esta cifra es solo un número.