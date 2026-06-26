La crisis humanitaria sobrepasa a Delcy Rodríguez 24 horas tras los terremotos: "Faltan recursos y la Sanidad ya estaba en ruinas"

El sistema sanitario venezolano, ya en crisis, enfrenta una escasez crítica de medicinas y equipos, mientras las familias buscan a sus desaparecidos y la ayuda estatal es insuficiente.

Muchos venezolanos no recibieron alertas oficiales debido al uso masivo de VPNs, necesarias para sortear la censura en internet, lo que dificultó la comunicación y la respuesta de emergencia.

Las regiones más afectadas son Caracas y La Guaira, donde la devastación es visible y los servicios de rescate y sanitarios carecen de recursos y equipos adecuados.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han sacudido el centro y norte de Venezuela, dejando al menos 188 muertos y más de 1.500 heridos, con potencial de hasta 100.000 víctimas fatales.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han sacudido este jueves el centro y norte de Venezuela. La última cifra oficial de víctimas es de 188 muertos y más de 1.500 heridos, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos informa que la magnitud y el grado de destrucción podría dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos.

El seísmo se ha sentido en todo el país, afectando principalmente a la capital, Caracas, y a la región costera de La Guaira, verdadera 'zona cero' de la tragedia.

Las imágenes muestran la devastación: edificios derrumbados, equipos de rescate trabajando entre las ruinas de un edificio y gente en la calle esperando noticias de sus familiares.

La respuesta popular ha sido inmediata. Los vecinos acudieron a ayudar a retirar escombros o llevaron agua y comida a los rescatistas. La oficial no pudo serlo: los servicios no están preparados para un desastre de esta magnitud.

Los venezolanos lamentan que pocos recursos disponibles funcionaron mal o no funcionaron en absoluto.

Vecinos de La Guaria lloran sus muertos tras los terremotos que asolaron el centro y el norte del país. Maxwell Briceño. Reuters.

Venezuela cuenta con un sistema de alertas por móvil para emergencias similar al de otros países. Sin embargo, los venezolanos usan masivamente las redes privadas virtuales (VPN). Cuando el móvil está conectado a una VPN, no puede recibir alertas.

Según informan a EL ESPAÑOL, muchos residentes de Caracas, La Guaira y las demás ciudades afectadas se enteraron de la emergencia porque su apartamento temblaba bajo sus pies, no porque hubiera recibido la alerta de las autoridades.

Los venezolanos no usan las VPN por capricho: el acceso a muchas redes sociales o páginas de internet está restringido. No es un bloqueo total, sino una censura selectiva. La VPN crea una conexión virtual que burla los controles estatales.

La organización independiente NetBlocks analiza el estado de los derechos digitales en el mundo. Este jueves denunció que la red X estaba bloqueada en Venezuela y que el tráfico de internet había caído al 65 %. Las autoridades facilitaron algunos accesos durante la tarde de este jueves.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó este jueves su solidaridad con los afectados por los terremotos que han sacudido el país.

También reclamó el levantamiento de las restricciones en internet y los medios de comunicación para facilitar la información en el estado de emergencia.

"Como medida prioritaria e inmediata, la misión insta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a restablecer plenamente el acceso a las redes sociales y a todos los medios de comunicación", señaló el grupo de expertos de Naciones Unidas en un comunicado.

Familias angustiadas

Las primeras noticias de que se había producido un terremoto llegaron a Canarias pasada la medianoche del miércoles. Yasmira vive en Las Palmas desde hace años. Su madre y su hijo mayor residen cerca de Valencia, la capital del estado de Carabobo. Ella todavía no lo sabía, pero su casa está a sólo 90 km del epicentro del terremoto en Yumare.

Yasmira no consiguió hablar con su familia: las comunicaciones móviles o fijas estaban interrumpidas. El tráfico por internet era imposible y el consulado o la embajada en Madrid no daban noticias. Finalmente, pudo conectar con su madre el mediodía de este jueves, 12 horas después del terremoto.

"Gracias a Dios, todos estaban a salvo", cuenta. Por fortuna, esa es la frase más repetida entre los miembros de la numerosa colonia venezolana que reside en España.

Las crónicas que llegan desde allí hablan de un pueblo abandonado por sus gobernantes. "En Playa Grande y buena parte de La Guaira están casi sin cuerpos de rescate", describe una reportera de EFE. "Son escasos los bomberos y los residentes aseguran, en el amanecer de este jueves, que nadie ha llegado a ayudarlos", añade.

Vecinos, policías locales y unos pocos sanitarios tratan de localizar los cuerpos que se suponen enterrados bajo los escombros. Durante la noche no ha llegado maquinaria para mover las toneladas de cascotes.

Los vecinos ayudan en las operaciones de rescate en La Guaira. Maxwell Briceño. Reuters.

Los testigos relatan que los rescatistas, en su mayoría bomberos o policías locales, carecen de medios y piden la ayuda de los vecinos. Necesitan lámparas, cuerdas, mantas para trasladar a los rescatados.

Un reportero de National Public Radio (NPR), la radio pública de EEUU, relata en un programa en directo: "El sistema sanitario ya estaba en ruinas. Los bomberos y los rescatistas no tienen equipos". Concluye que "a Venezuela le va a costar mucho recuperarse de este desastre".

El Comité Internacional de Rescates (IRC), una ONG global, publica listados anuales en los que se documenta el declive general de la infraestructura venezolana. El último señala datos críticos: "Un 90% de los hospitales sufren escasez de medicinas y de equipos básicos para atender la logística de una emergencia".

Decenas de heridos son atendidos en un hospital de campaña en La Guaira. Maxwell Briceño. Reuters.

La web del Despacho de la Presidencia, en su sección de noticias, sigue ofreciendo las imágenes de Delcy Rodríguez reunida con el canciller de la República Socialista de Vietnam en lugar de informar sobre las labores de rescate. La Agencia Venezolana de Noticias (AVN) mantiene sin actualizar la información de su web desde la mañana del jueves.

En la red X se han divulgado cuentas que recopilan datos de personas con las que no se ha podido establecer contacto todavía. Las últimas cifras publicadas hablan de 10.626 de un total de 11.259 reportadas inicialmente.

Una crisis económica que empeora

El terremoto sacudió Venezuela pocas horas después de que la presidenta encargada reconociera que el país tiene una deuda de 240.000 M de dólares (211.000 M de euros). Es un 220 % del PIB, un valor exageradamente alto para un país rico en recursos naturales.

Eso no impidió que Rodríguez anunciara un fondo de 200 millones de dólares con recursos que Venezuela tiene depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que destinará a la reconstrucción de infraestructuras afectadas y a financiar la construcción de nuevas viviendas.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, aclaró que trabajarán para "apoyar mejor" al país tras la "tragedia" provocada por los terremotos. Aunque negó que ya estuvieran trabajando en refinanciar la deuda venezolana, ofrecieron "la asistencia necesaria para emprender este proceso junto con sus acreedores y asesores financieros".

La noticia se divulgó junto al rumor de que parte del problema se debía al dinero robado por el Gobierno de Nicolás Maduro. Las referencias históricas recientes hacen que los venezolanos lo crean aunque no tengan pruebas.

La información más reciente menciona que se han habilitado 20 hospitales del Gran Caracas para atender a los afectados por el terremoto, pero no dice nada de La Guaira ni de otras regiones. Tampoco hace referencia a las noticias que llegan del norte, donde los hospitales están saturados y los desaparecidos pueden ser millares.