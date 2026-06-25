Última hora de los terremotos en Venezuela | Delcy Rodríguez informa de que hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos
Siga toda la información sobre los seísmos que esta madrugada han sacudido Venezuela.
Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han sacudido este jueves el centro de Venezuela, temblores que se han sentido en gran parte del país e incluso en Colombia, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha informado de que hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos. Aunque el presidente de EEUU, Donald Trump, apunta que la cifra de fallecidos oscilará entre los 10.000 y los 100.000.
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El estado costero de La Guaira es una "zona de desastre"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que el estado de La Guaira, al norte del país suramericano, es una "zona de desastre" después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en el centro de la nación.
Los seísmos, que se han producido de forma prácticamente simultánea, han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos.
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Delcy Rodríguez informa de que hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informa de que los terremotos que han sacudido Venezuela han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos.