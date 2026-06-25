Última hora de los terremotos en Venezuela | Delcy Rodríguez informa de que hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos

Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han sacudido este jueves el centro de Venezuela, temblores que se han sentido en gran parte del país e incluso en Colombia, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha informado de que hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos. Aunque el presidente de EEUU, Donald Trump, apunta que la cifra de fallecidos oscilará entre los 10.000 y los 100.000.